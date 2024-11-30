30 ноября 2024
29 ноября 2024

В ХМАО открыли первый автозимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд по зимнику разрешили транспорту весом до 30 тонн
Проезд по зимнику разрешили транспорту весом до 30 тонн Фото:

В ХМАО заработала зимняя дорога на Белогорье. Зимний путь от 13 километра трассы Ханты-Мансийск — Талинка до Белогорья стал первым в округе открытым автозимником, сообщили в управлении автодорог Югры. 

«Открытие движения по первому автозимнику в Ханты-Мансийском районе от 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — пгт. Талинка до населенного пункта Белогорье. Проезд разрешен автомобилям с общей массой до 30 тонн», — рассказали в telegram-канале управления. 

Общая протяженность дороги 19,6 километров. Сотрудники силовых структур вместе с представителями администрации Ханты-Мансийского района и управления автомобильных дорог проинспектировали зимник перед открытием. 

Ранее URA.RU сообщало, что власти в ХМАО раскрыли планы по строительству зимников. В Нижневартовском районе ХМАО обустроят 149 километров зимников и более двух километров ледовых переправ. 

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В ХМАО заработала зимняя дорога на Белогорье. Зимний путь от 13 километра трассы Ханты-Мансийск — Талинка до Белогорья стал первым в округе открытым автозимником, сообщили в управлении автодорог Югры.  «Открытие движения по первому автозимнику в Ханты-Мансийском районе от 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — пгт. Талинка до населенного пункта Белогорье. Проезд разрешен автомобилям с общей массой до 30 тонн», — рассказали в telegram-канале управления.  Общая протяженность дороги 19,6 километров. Сотрудники силовых структур вместе с представителями администрации Ханты-Мансийского района и управления автомобильных дорог проинспектировали зимник перед открытием.  Ранее URA.RU сообщало, что власти в ХМАО раскрыли планы по строительству зимников. В Нижневартовском районе ХМАО обустроят 149 километров зимников и более двух километров ледовых переправ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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