В ХМАО открыли первый автозимник

В ХМАО заработала зимняя дорога на Белогорье. Зимний путь от 13 километра трассы Ханты-Мансийск — Талинка до Белогорья стал первым в округе открытым автозимником, сообщили в управлении автодорог Югры.
«Открытие движения по первому автозимнику в Ханты-Мансийском районе от 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — пгт. Талинка до населенного пункта Белогорье. Проезд разрешен автомобилям с общей массой до 30 тонн», — рассказали в telegram-канале управления.
Общая протяженность дороги 19,6 километров. Сотрудники силовых структур вместе с представителями администрации Ханты-Мансийского района и управления автомобильных дорог проинспектировали зимник перед открытием.
Ранее URA.RU сообщало, что власти в ХМАО раскрыли планы по строительству зимников. В Нижневартовском районе ХМАО обустроят 149 километров зимников и более двух километров ледовых переправ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!