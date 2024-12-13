В России рассказали об участии спецназа КНДР в боях под Курском

Депутат Колесник: северокорейский спецназ помогает России ради боевого опыта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Колесник отметил, что северокорейские военные участвуют в боевых действиях законно
Колесник отметил, что северокорейские военные участвуют в боевых действиях законно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участие военнослужащих из Северной Кореи в боях в Курской области на стороне России объясняется желанием лидера КНДР Ким Чен Ына дать своим вооруженным силам возможность набраться опыта в условиях реальной боевой ситуации. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Ким Чен Ын понимает, что армия, которая прошла боевые действия, становится в разы эффективнее. <...> Особенно это касается спецназа — он должен иметь опыт участия в реальном конфликте», — рассказал Колесник в разговоре с «Лентой.ру».

Военный опыт и тактика российских войск привлекают внимание многих государств, стремящихся адаптировать их для собственного использования, отметил депутат. По его словам, присутствие северокорейских военных в конфликте носит также политический характер. Колесник уточнил, что действия северокорейских военнослужащих основываются на законных рамках и соответствуют условиям двустороннего договора о взаимопомощи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участие военнослужащих из Северной Кореи в боях в Курской области на стороне России объясняется желанием лидера КНДР Ким Чен Ына дать своим вооруженным силам возможность набраться опыта в условиях реальной боевой ситуации. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. «Ким Чен Ын понимает, что армия, которая прошла боевые действия, становится в разы эффективнее. <...> Особенно это касается спецназа — он должен иметь опыт участия в реальном конфликте», — рассказал Колесник в разговоре с «Лентой.ру». Военный опыт и тактика российских войск привлекают внимание многих государств, стремящихся адаптировать их для собственного использования, отметил депутат. По его словам, присутствие северокорейских военных в конфликте носит также политический характер. Колесник уточнил, что действия северокорейских военнослужащих основываются на законных рамках и соответствуют условиям двустороннего договора о взаимопомощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...