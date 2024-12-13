В России рассказали об участии спецназа КНДР в боях под Курском

Участие военнослужащих из Северной Кореи в боях в Курской области на стороне России объясняется желанием лидера КНДР Ким Чен Ына дать своим вооруженным силам возможность набраться опыта в условиях реальной боевой ситуации. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Ким Чен Ын понимает, что армия, которая прошла боевые действия, становится в разы эффективнее. <...> Особенно это касается спецназа — он должен иметь опыт участия в реальном конфликте», — рассказал Колесник в разговоре с «Лентой.ру».
Военный опыт и тактика российских войск привлекают внимание многих государств, стремящихся адаптировать их для собственного использования, отметил депутат. По его словам, присутствие северокорейских военных в конфликте носит также политический характер. Колесник уточнил, что действия северокорейских военнослужащих основываются на законных рамках и соответствуют условиям двустороннего договора о взаимопомощи.
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