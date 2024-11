Госдеп насчитал 10 тысяч военных КНДР в Курской области: все слухи о северокорейских бойцах в зоне СВО

Госдеп насчитал 10 тысяч военных КНДР в Курской области

05 ноября 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

На брифинге для сотрудников СМИ официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер сообщил о перемещении 10 тысяч военнослужащих КНДР в Курскую область. Он также упомянул, что осведомлен о сообщениях в прессе, которые касаются действий северокорейских солдат на указанной территории, но на данный момент не располагает информацией, позволяющей подтвердить эти данные. Что известно о «присутствии» армии КНДР в России — в материале URA.RU. Когда появилась информация о военных КНДР Первые слухи Первая информация о переброске войск Северной Кореи в Россию появилась в октября 2024 года. Тогда же Президент России Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать договор о стратегическом партнерстве с КНДР, который был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года в ходе визита российской делегации. 13 октября глава Украины Владимир Зеленский заявил, что войска Северной Кореи якобы вступают в ряды российской армии. По его словам, КНДР передает России не только оружие, но и солдат. Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак испугался мощи подобного альянса. Он заявил, что Северная Корея и Россия пытаются «прощупать» реакцию западных стран на якобы провокации. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о привлечении северокорейских военных сил в зону специальной военной операции не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что в информационном пространстве распространяется множество недостоверных данных, которые не находят подтверждения. США отреагировали Слухи об отправке в Россию солдат Северной Кореи дошли до США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что информацию об отправке военных Штаты хотят обсудить с Китаем. Он подчеркнул, что Вашингтон пока не располагает сведениями о том, какую пользу могла бы извлечь Северная Корея, участвуя в конфликте на Украине. Президент России Владимир Путин не подтвердил и не опроверг отправку военных КНДР в зону спецоперации. Президент заявил, что спутниковые снимки, на которых запечатлена переброска северокорейских войск в РФ, имеют значение. «Снимки — они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», — отметил он. Посол Российской Федерации в Южной Корее Георгий Зиновьев заявил, что утверждения о том, что КНДР направила военные подразделения в Россию для участия в конфликте на Украине, не имеют под собой достаточных оснований. По его мнению, это подтверждает и отсутствие официальной информации по этому вопросу. Он указал, что даже на Западе официальные лица пока не спешат поддерживать эти обвинения. Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю также прокомментировал гуляющие слухи об отправке военных. По его словам, при условии отправки войск Северной Кореи на территорию России, действия страны будут соответствовать нормам международного права. Войска «прибыли» в Курскую область Газета The New York Times сообщила, что в РФ якобы прибыли военные элитных войск из КНДР. По информации издания, 5 000 человек прибыли в Курскую область, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВС РФ. Президент Украины Владимир Зеленский испугался возможного участия северокорейских солдат в боевых действиях против Украины и записал видеообращение с потребованные решительного ответа со стороны международного сообщества. Он заявил, что войсками КНДР Москва хочет усилить свои позиции и заставить Украину фактически воевать против Северной Кореи. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что власти страны осведомлены о ситуации на фронте и не зафиксировали присутствие вооруженных сил Северной Кореи в районе специальной военной операции или вблизи Курска. Сколько войск «прибыло» в Курскую область Западные информационные агентства распространили недостоверное сообщение о том, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя якобы подтвердил участие военных сил КНДР в специальной военной операции. Тем не менее, данная информация не соответствует реальности. Произошла ошибка в переводе высказываний дипломата или его слова были преднамеренно искажены. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что число военных, направленных КНДР в Россию, достигло 8000. По его словам, северокорейские солдаты уже находятся на территории Курской области. Блинкен уточнил, что бойцы КНДР пока не участвуют в боях против Вооруженных сил Украины. Он выразил мнение, что Россия пока что обучает прибывшие формирования союзников тактическим маневрам, навыкам использования артиллерии и беспилотников. Однако Пентагон заявил о переброске большего числа военных. По информации Минобороны США, в РФ прибыло 10 тысяч северокорейских военнослужащих. Официальный представитель ведомства Патрик Райдер, также отметил, что военные прибыли туда для обучения. Часть из них уже в Курской области. Госдеп США также настаивает на том, что количество военных их КНДР, которые якобы прибыли в Курскую область составляет 10 тысяч человек. Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер уточнил, что не может проверить информацию об участии северокорейский бойцов в боевых действиях на СВО. Кровавый призыв Байдена Президент США Джо Байден заявил, что Украина должна будет наносить удары по военнослужащим из Северной Кореи, если те войдут на территорию страны, для участия в СВО на стороне РФ. Он также выразил беспокойство по поводу слухов о том, что войска Северной Кореи уже могли прибыть в Россию. Согласно информации, опубликованной в газете Financial Times, Соединенные Штаты ожидают, что в ближайшее время может произойти прямое столкновение между Вооруженными Силами Украины и военными Северной Кореи. Хотя до сих пор не было замечено фактического столкновения военных КНДР и украинской армии.