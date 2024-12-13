Как выглядят новогодние ТЦ Перми. Фоторепортаж

В пермских торговых центрах появились новогодние украшения
© Служба новостей «URA.RU»
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Во многих ТЦ установлены праздничные фотозоны
Во многих ТЦ установлены праздничные фотозоны Фото:

В Перми торговые центры подготовили к Новому году. В них установили нарядные елки, закупили украшения. Чем в этом году торговые центры удивят своих посетителей — в фоторепортаже URA.RU.

ТРК «Семья»

В ТРК «Семья» гостей встречает олень, который установлен на крыше входа. По вечерам фигура светится множеством огней. В фойе первой очереди разместили огромный шар с подарками для благотворительной акции, а во второй очереди — фотозону с белыми и красными елками.

ТРК «Колизей Атриум»

У ТРК «Колизей» оформления немного меньше. Рядом с входом поставили елку, а внутри торговый центр оформили снежинками и разными фигурами.

ТРЦ «iMall Эспланада»

Входные группы ТРЦ «iMall Эспланада» украшены еловыми ветками. На первом этаже вокруг нарядной ели разместилась праздничная ярмарка.

ТРЦ «Планета»

В ТРЦ «Планета» повторили оформление прошлого года. У входа посетителей встречает мамонт по имени Джонни, которого назвали в честь слона из Пермского зоопарка. Фигура сделана из множества огоньков. Внутри установлены разные новогодние фигуры и высокая новогодняя елка. На ее фоне установлен трон для фото.

ТРК «Столица» и «Новая Столица»

Новогодние фотозоны установили в ТРК «Столица» и «Новая столица». Посетители могут сделать фото на фоне камина или праздничного баннера.

ТЦ «Семь Пятниц» и «Айсберг Модерн»

Новогодние ели установили и у других торговых центров. Так, у «Семи Пятниц» организовали фотозону с белыми деревянными елями и снеговиками, а у «Айсберга Модерн» прямо перед входом красуется нарядная елка.

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В Перми торговые центры подготовили к Новому году. В них установили нарядные елки, закупили украшения. Чем в этом году торговые центры удивят своих посетителей — в фоторепортаже URA.RU. ТРК «Семья» В ТРК «Семья» гостей встречает олень, который установлен на крыше входа. По вечерам фигура светится множеством огней. В фойе первой очереди разместили огромный шар с подарками для благотворительной акции, а во второй очереди — фотозону с белыми и красными елками. ТРК «Колизей Атриум» У ТРК «Колизей» оформления немного меньше. Рядом с входом поставили елку, а внутри торговый центр оформили снежинками и разными фигурами. ТРЦ «iMall Эспланада» Входные группы ТРЦ «iMall Эспланада» украшены еловыми ветками. На первом этаже вокруг нарядной ели разместилась праздничная ярмарка. ТРЦ «Планета» В ТРЦ «Планета» повторили оформление прошлого года. У входа посетителей встречает мамонт по имени Джонни, которого назвали в честь слона из Пермского зоопарка. Фигура сделана из множества огоньков. Внутри установлены разные новогодние фигуры и высокая новогодняя елка. На ее фоне установлен трон для фото. ТРК «Столица» и «Новая Столица» Новогодние фотозоны установили в ТРК «Столица» и «Новая столица». Посетители могут сделать фото на фоне камина или праздничного баннера. ТЦ «Семь Пятниц» и «Айсберг Модерн» Новогодние ели установили и у других торговых центров. Так, у «Семи Пятниц» организовали фотозону с белыми деревянными елями и снеговиками, а у «Айсберга Модерн» прямо перед входом красуется нарядная елка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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