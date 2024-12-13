В Перми торговые центры подготовили к Новому году. В них установили нарядные елки, закупили украшения. Чем в этом году торговые центры удивят своих посетителей — в фоторепортаже URA.RU.
ТРК «Семья»
В ТРК «Семья» гостей встречает олень, который установлен на крыше входа. По вечерам фигура светится множеством огней. В фойе первой очереди разместили огромный шар с подарками для благотворительной акции, а во второй очереди — фотозону с белыми и красными елками.
ТРК «Колизей Атриум»
У ТРК «Колизей» оформления немного меньше. Рядом с входом поставили елку, а внутри торговый центр оформили снежинками и разными фигурами.
ТРЦ «iMall Эспланада»
Входные группы ТРЦ «iMall Эспланада» украшены еловыми ветками. На первом этаже вокруг нарядной ели разместилась праздничная ярмарка.
ТРЦ «Планета»
В ТРЦ «Планета» повторили оформление прошлого года. У входа посетителей встречает мамонт по имени Джонни, которого назвали в честь слона из Пермского зоопарка. Фигура сделана из множества огоньков. Внутри установлены разные новогодние фигуры и высокая новогодняя елка. На ее фоне установлен трон для фото.
ТРК «Столица» и «Новая Столица»
Новогодние фотозоны установили в ТРК «Столица» и «Новая столица». Посетители могут сделать фото на фоне камина или праздничного баннера.
ТЦ «Семь Пятниц» и «Айсберг Модерн»
Новогодние ели установили и у других торговых центров. Так, у «Семи Пятниц» организовали фотозону с белыми деревянными елями и снеговиками, а у «Айсберга Модерн» прямо перед входом красуется нарядная елка.
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