В Тюмени модернизировали автовокзал

На тюменском автовокзале появились кассы самообслуживания. Они заработали 13 декабря в тестовом режиме. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.
«Первые терминалы на автовокзалах области поставили в июле прошлого года. Сегодня они пользуются огромным спросом. Мы учли просьбы пассажиров преклонного возраста и закупили терминалы нового поколения, у которых большие экраны и крупный шрифт», — приводит ГУС слова директора ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» Артем Антипин.
На вокзале установлены три терминала. В них можно купить билеты на все направления.
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