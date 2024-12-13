В Тюмени модернизировали автовокзал

На тюменском автовокзале появились кассы самообслуживания
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На месте работает три кассы
На месте работает три кассы Фото:

На тюменском автовокзале появились кассы самообслуживания. Они заработали 13 декабря в тестовом режиме. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.

«Первые терминалы на автовокзалах области поставили в июле прошлого года. Сегодня они пользуются огромным спросом. Мы учли просьбы пассажиров преклонного возраста и закупили терминалы нового поколения, у которых большие экраны и крупный шрифт», — приводит ГУС слова директора ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» Артем Антипин.

На вокзале установлены три терминала. В них можно купить билеты на все направления.

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На тюменском автовокзале появились кассы самообслуживания. Они заработали 13 декабря в тестовом режиме. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. «Первые терминалы на автовокзалах области поставили в июле прошлого года. Сегодня они пользуются огромным спросом. Мы учли просьбы пассажиров преклонного возраста и закупили терминалы нового поколения, у которых большие экраны и крупный шрифт», — приводит ГУС слова директора ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» Артем Антипин. На вокзале установлены три терминала. В них можно купить билеты на все направления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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