Курящий боец ВСУ погубил себя и пятерых сослуживцев, высунувшись подымыть

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) погубил себя и пятерых товарищей, выйдя из укрытия на перекур. На открытой местности в Харьковской области его обнаружил российский разведывательный дрон. Об этом сообщает Life.
«Курящий ВСУшник погубил себя и ещё пятерых сослуживцев, потому что высунулся из укрытия подымить на свежем воздухе. Его заметил российский дрон-разведчик», — передает Life.
После обнаружения укрытия, бойцы ВС РФ с позывными «Барнаул» и «Мага» подкрались к подвалу и бросили туда сумку с минами ТМ72. В результате операции, проведенной на окраине Волчанска, было ликвидировано шесть военных ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.