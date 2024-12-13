Курящий боец ВСУ погубил себя и пятерых сослуживцев, высунувшись подымыть

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Российские военные бросили в укрытие ВСУ сумку с минами
Российские военные бросили в укрытие ВСУ сумку с минами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) погубил себя и пятерых товарищей, выйдя из укрытия на перекур. На открытой местности в Харьковской области его обнаружил российский разведывательный дрон. Об этом сообщает Life.

«Курящий ВСУшник погубил себя и ещё пятерых сослуживцев, потому что высунулся из укрытия подымить на свежем воздухе. Его заметил российский дрон-разведчик», — передает Life.

После обнаружения укрытия, бойцы ВС РФ с позывными «Барнаул» и «Мага» подкрались к подвалу и бросили туда сумку с минами ТМ72. В результате операции, проведенной на окраине Волчанска, было ликвидировано шесть военных ВСУ.

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Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) погубил себя и пятерых товарищей, выйдя из укрытия на перекур. На открытой местности в Харьковской области его обнаружил российский разведывательный дрон. Об этом сообщает Life. «Курящий ВСУшник погубил себя и ещё пятерых сослуживцев, потому что высунулся из укрытия подымить на свежем воздухе. Его заметил российский дрон-разведчик», — передает Life. После обнаружения укрытия, бойцы ВС РФ с позывными «Барнаул» и «Мага» подкрались к подвалу и бросили туда сумку с минами ТМ72. В результате операции, проведенной на окраине Волчанска, было ликвидировано шесть военных ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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