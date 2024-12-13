Жена солиста «На-На» Левкина объяснила свою «улыбку вдовы» на похоронах супруга

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Экс-жена Левкина заявила, что любовь друзей и поклонников к мужу вызвала у нее улыбку на похоронах
Экс-жена Левкина заявила, что любовь друзей и поклонников к мужу вызвала у нее улыбку на похоронах Фото:

Вдова покойного экс-солиста группы «На-На » Владимира Левкина, Маруся объяснилась за свою улыбку на похоронах мужа. По ее словам, поддержка близких людей и поклонников в такой трудный момент помогла ей пережить потерю. Наблюдая за тем, кто пришел на похороны и как они отзываются о Владимире, возбудило в ней теплые чувства. Она отметила, что благодарность и уважение, которые люди выразили, показывают, насколько значимой была жизнь ее супруга.

«Он был настолько отзывчивым, когда его не стало — это втроекратно вернулось. Я смотрела [на похоронах]: Вовка, ты умер счастливым человеком. Потому что все добро, которое ты делал, вернулось. Вот поэтому на мне была улыбка вдовы», — заявила Левкина. Об этом она сообщила во время интервью с Ольгой Чебыкиной в программе «Не принято обсуждать».

Левкин скончался 17 ноября. Ему было 57 лет. Актер скончался в результате рака лимфатической системы. На церемонии прощания присутствовали родственники, коллеги по профессии и друзья музыканта. Как прошла церемония — в материале URA.RU.

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Вдова покойного экс-солиста группы «На-На » Владимира Левкина, Маруся объяснилась за свою улыбку на похоронах мужа. По ее словам, поддержка близких людей и поклонников в такой трудный момент помогла ей пережить потерю. Наблюдая за тем, кто пришел на похороны и как они отзываются о Владимире, возбудило в ней теплые чувства. Она отметила, что благодарность и уважение, которые люди выразили, показывают, насколько значимой была жизнь ее супруга. «Он был настолько отзывчивым, когда его не стало — это втроекратно вернулось. Я смотрела [на похоронах]: Вовка, ты умер счастливым человеком. Потому что все добро, которое ты делал, вернулось. Вот поэтому на мне была улыбка вдовы», — заявила Левкина. Об этом она сообщила во время интервью с Ольгой Чебыкиной в программе «Не принято обсуждать». Левкин скончался 17 ноября. Ему было 57 лет. Актер скончался в результате рака лимфатической системы. На церемонии прощания присутствовали родственники, коллеги по профессии и друзья музыканта. Как прошла церемония — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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