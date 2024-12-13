Президент Грузии отказалась покидать пост после истечения срока полномочий

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Зурабишвили заявила, что не намерена покидать свой пост
Зурабишвили заявила, что не намерена покидать свой пост Фото:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец после окончания своего срока полномочий 29 декабря. О своем намерении она заявила во время телеобращения к гражданам.

«Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь», — подчеркнула Зурабишвили. Ее слова передает РИА «Новости».

Отмечается, что грузинский парламент оперативно рассмотрел и принял поправки к закону о «Специальной службе государственной охраны». В соответствии с этим, Зурабишвили после окончания ее президентского срока в ближайшее время лишится права на государственную охрану.

Данную инициативу предложила правящая партия страны «Грузинская мечта». Поправки поддержали 85 депутатов парламента Грузии. По завершению полномочий, президент, премьер-министр и председатель парламента лишаются права на персональную охрану, в случае, если Конституционный суд установит, что они нарушили основной закон страны, допустили преступные действия или если их полномочия были прекращены вследствие совершенного преступления.

Срок полномочий президента Зурабишвили завершается в середине декабря. В Грузии 14 декабря должны пройти выборы. Церемония инаугурации новоизбранного президента запланирована на 29 декабря.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец после окончания своего срока полномочий 29 декабря. О своем намерении она заявила во время телеобращения к гражданам. «Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь», — подчеркнула Зурабишвили. Ее слова передает РИА «Новости». Отмечается, что грузинский парламент оперативно рассмотрел и принял поправки к закону о «Специальной службе государственной охраны». В соответствии с этим, Зурабишвили после окончания ее президентского срока в ближайшее время лишится права на государственную охрану. Данную инициативу предложила правящая партия страны «Грузинская мечта». Поправки поддержали 85 депутатов парламента Грузии. По завершению полномочий, президент, премьер-министр и председатель парламента лишаются права на персональную охрану, в случае, если Конституционный суд установит, что они нарушили основной закон страны, допустили преступные действия или если их полномочия были прекращены вследствие совершенного преступления. Срок полномочий президента Зурабишвили завершается в середине декабря. В Грузии 14 декабря должны пройти выборы. Церемония инаугурации новоизбранного президента запланирована на 29 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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