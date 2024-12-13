Президент Грузии отказалась покидать пост после истечения срока полномочий

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец после окончания своего срока полномочий 29 декабря. О своем намерении она заявила во время телеобращения к гражданам.
«Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь», — подчеркнула Зурабишвили. Ее слова передает РИА «Новости».
Отмечается, что грузинский парламент оперативно рассмотрел и принял поправки к закону о «Специальной службе государственной охраны». В соответствии с этим, Зурабишвили после окончания ее президентского срока в ближайшее время лишится права на государственную охрану.
Данную инициативу предложила правящая партия страны «Грузинская мечта». Поправки поддержали 85 депутатов парламента Грузии. По завершению полномочий, президент, премьер-министр и председатель парламента лишаются права на персональную охрану, в случае, если Конституционный суд установит, что они нарушили основной закон страны, допустили преступные действия или если их полномочия были прекращены вследствие совершенного преступления.
Срок полномочий президента Зурабишвили завершается в середине декабря. В Грузии 14 декабря должны пройти выборы. Церемония инаугурации новоизбранного президента запланирована на 29 декабря.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.