Полуголые украинки с бензопилами напали на памятник у штаб-квартиры ООН

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Леса России. Пермь, соревнования, бензопила
Девушки повредили бензопилами памятник на площади Нации в Женеве Фото:

Две полуобнаженные украинки с помощью бензопил повредили памятник у штаб-квартиры ООН в Женеве. Девушки топлес распиливали скульптуру известную как «Сломанный стул».

«Две женщины, на которых вместо подвязок были украинские флаги, кричали „Не пускайте Россию в ООН“ и „К черту Россию“, когда они пилили памятник, известный как „Сломанный стул“, оставив более дюжины порезов», — передает агентство Reuters.

Нападавшие — участницы движения Femen, которое выступает против секс-туризма, гомофомии и религиозных институтов. Нападавших задержала полиция, опрошены свидетели.

Памятник «Сломанный стул», который пострадал от действий полуголых девушек, был возведен на площади Нации в 1997 году. Автором стал швейцарский художник Даниэль Берсе. Планировалось, что памятник простоит перед Дворцом Наций три месяца — до подписания Оттавского договора о запрете противопехотных мин и бомбовых кассет. Однако монумент и выражаемая им идея так понравились людям, что было принято решение оставить его на прежнем месте.

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Две полуобнаженные украинки с помощью бензопил повредили памятник у штаб-квартиры ООН в Женеве. Девушки топлес распиливали скульптуру известную как «Сломанный стул». «Две женщины, на которых вместо подвязок были украинские флаги, кричали „Не пускайте Россию в ООН“ и „К черту Россию“, когда они пилили памятник, известный как „Сломанный стул“, оставив более дюжины порезов», — передает агентство Reuters. Нападавшие — участницы движения Femen, которое выступает против секс-туризма, гомофомии и религиозных институтов. Нападавших задержала полиция, опрошены свидетели. Памятник «Сломанный стул», который пострадал от действий полуголых девушек, был возведен на площади Нации в 1997 году. Автором стал швейцарский художник Даниэль Берсе. Планировалось, что памятник простоит перед Дворцом Наций три месяца — до подписания Оттавского договора о запрете противопехотных мин и бомбовых кассет. Однако монумент и выражаемая им идея так понравились людям, что было принято решение оставить его на прежнем месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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