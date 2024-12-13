Полуголые украинки с бензопилами напали на памятник у штаб-квартиры ООН

13 декабря 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Девушки повредили бензопилами памятник на площади Нации в Женеве Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Две полуобнаженные украинки с помощью бензопил повредили памятник у штаб-квартиры ООН в Женеве. Девушки топлес распиливали скульптуру известную как «Сломанный стул». «Две женщины, на которых вместо подвязок были украинские флаги, кричали „Не пускайте Россию в ООН“ и „К черту Россию“, когда они пилили памятник, известный как „Сломанный стул“, оставив более дюжины порезов», — передает агентство Reuters. Нападавшие — участницы движения Femen, которое выступает против секс-туризма, гомофомии и религиозных институтов. Нападавших задержала полиция, опрошены свидетели. Памятник «Сломанный стул», который пострадал от действий полуголых девушек, был возведен на площади Нации в 1997 году. Автором стал швейцарский художник Даниэль Берсе. Планировалось, что памятник простоит перед Дворцом Наций три месяца — до подписания Оттавского договора о запрете противопехотных мин и бомбовых кассет. Однако монумент и выражаемая им идея так понравились людям, что было принято решение оставить его на прежнем месте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Две полуобнаженные украинки с помощью бензопил повредили памятник у штаб-квартиры ООН в Женеве. Девушки топлес распиливали скульптуру известную как «Сломанный стул». «Две женщины, на которых вместо подвязок были украинские флаги, кричали „Не пускайте Россию в ООН“ и „К черту Россию“, когда они пилили памятник, известный как „Сломанный стул“, оставив более дюжины порезов», — передает агентство Reuters. Нападавшие — участницы движения Femen, которое выступает против секс-туризма, гомофомии и религиозных институтов. Нападавших задержала полиция, опрошены свидетели. Памятник «Сломанный стул», который пострадал от действий полуголых девушек, был возведен на площади Нации в 1997 году. Автором стал швейцарский художник Даниэль Берсе. Планировалось, что памятник простоит перед Дворцом Наций три месяца — до подписания Оттавского договора о запрете противопехотных мин и бомбовых кассет. Однако монумент и выражаемая им идея так понравились людям, что было принято решение оставить его на прежнем месте.