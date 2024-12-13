В ГАИ наградили водителя скорой, который поймал пьяного за рулем в Кургане. Видео

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Водитель скорой помог задержать правонарушителя
Водитель скорой помог задержать правонарушителя Фото:

Водитель скорой помощи Александр Шалагин помог полиции задержать пьяного курганца, который пытался уехать с места аварии. От ГАИ смелый сотрудник скорой получил благодарность и подарок. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по Кургану.

«Я ехал с вызова на станцию скорой помощи. На перекрестке заметил, что водитель иномарки после ДТП решил скрыться с места аварии. Пришлось включить сирену, маячки и я догнал водителя, который был пьяным. Забрал ключи, вызвал полицейских, которые приехали быстро», — рассказал Шалагин. Видео опубликовано в telegram-канале ГАИ.

Шалагин получил благодарственное письмо и подарок, который вручила представитель Госавтоинспекции УМВД России по Кургану Надежда Кобякова. Она поблагодарила водителя за помощь полиции. 

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Водитель скорой помощи Александр Шалагин помог полиции задержать пьяного курганца, который пытался уехать с места аварии. От ГАИ смелый сотрудник скорой получил благодарность и подарок. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по Кургану. «Я ехал с вызова на станцию скорой помощи. На перекрестке заметил, что водитель иномарки после ДТП решил скрыться с места аварии. Пришлось включить сирену, маячки и я догнал водителя, который был пьяным. Забрал ключи, вызвал полицейских, которые приехали быстро», — рассказал Шалагин. Видео опубликовано в telegram-канале ГАИ. Шалагин получил благодарственное письмо и подарок, который вручила представитель Госавтоинспекции УМВД России по Кургану Надежда Кобякова. Она поблагодарила водителя за помощь полиции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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