Водитель скорой помощи Александр Шалагин помог полиции задержать пьяного курганца, который пытался уехать с места аварии. От ГАИ смелый сотрудник скорой получил благодарность и подарок. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по Кургану.
«Я ехал с вызова на станцию скорой помощи. На перекрестке заметил, что водитель иномарки после ДТП решил скрыться с места аварии. Пришлось включить сирену, маячки и я догнал водителя, который был пьяным. Забрал ключи, вызвал полицейских, которые приехали быстро», — рассказал Шалагин. Видео опубликовано в telegram-канале ГАИ.
Шалагин получил благодарственное письмо и подарок, который вручила представитель Госавтоинспекции УМВД России по Кургану Надежда Кобякова. Она поблагодарила водителя за помощь полиции.
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