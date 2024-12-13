13 декабря 2024

Самого молодого политзека России этапировали в Пермский край

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Подростка этапировали в пермскую воспитательную колонию
Подростка этапировали в пермскую воспитательную колонию Фото:

16-летнего российского школьника этапировали из московского СИЗО-5 «Водник» в воспитательную колонию в Пермском крае. Об этом сообщается в его группе поддержки.

«Мама сообщила нам, что на днях его увезли в воспитательному колонию в Пермском крае. Это около 1500 км от Москвы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в июне 2024 года подросток признан виновным в участии в деятельности организации, признанной террористической. Он приговорен к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии. В telegram-канале поддержки школьники отмечается, что продолжать отбывать наказание он будет в воспитательной колонии в с . Гамово.

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16-летнего российского школьника этапировали из московского СИЗО-5 «Водник» в воспитательную колонию в Пермском крае. Об этом сообщается в его группе поддержки. «Мама сообщила нам, что на днях его увезли в воспитательному колонию в Пермском крае. Это около 1500 км от Москвы», — говорится в сообщении. Уточняется, что в июне 2024 года подросток признан виновным в участии в деятельности организации, признанной террористической. Он приговорен к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии. В telegram-канале поддержки школьники отмечается, что продолжать отбывать наказание он будет в воспитательной колонии в с . Гамово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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