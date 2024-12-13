Госэкспертиза одобрила работы по сохранению здания бывшей Пермской галереи

Документация на проведения работ по сохранению «Кафедрального собора Спасо-Преображенского монастыря» прошла историко-культурную экспертизу. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.
«Проектом сохранения объекта культурного наследия федерального значения „Кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря“ предполагается возвращение первоначальных функций Собору с организацией богослужений во всех молельных залах и включает: демонтаж поздних неисторических конструкций, перегородок, заполнений проемов, затем выполнение работ по воссозданию утраченных элементов архитектурно-художественного убранства инженерного обеспечения, реставрацию интерьеров, исторической выполнение живописи», — указано в решении экспертизы.
Уточняется, что предусмотрено проведение комплекса мероприятий по восстановлению исторического архитектурного облика фасадов с воссозданием утраченных фрагментов, деталей. А также восстановление конструктивных характеристик элементов фасадов здания.
Спасо-Преображенский Кафедральный собор находится в Перми по адресу Комсомольский проспект, 4. Он является объектом культурного наследия федерального значения. С 1932 до декабря 2023 года в соборе размещалась Пермская художественная галерея. Затем здание возвращено в собственность Русской Православной церкви.
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