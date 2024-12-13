13 декабря 2024

Госэкспертиза одобрила работы по сохранению здания бывшей Пермской галереи

Исторический облик Кафедрального собора в Перми восстановят
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты восстановят исторический облик фасадов
Специалисты восстановят исторический облик фасадов Фото:

Документация на проведения работ по сохранению «Кафедрального собора Спасо-Преображенского монастыря» прошла историко-культурную экспертизу. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

«Проектом сохранения объекта культурного наследия федерального значения „Кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря“ предполагается возвращение первоначальных функций Собору с организацией богослужений во всех молельных залах и включает: демонтаж поздних неисторических конструкций, перегородок, заполнений проемов, затем выполнение работ по воссозданию утраченных элементов архитектурно-художественного убранства инженерного обеспечения, реставрацию интерьеров, исторической выполнение живописи», — указано в решении экспертизы.

Уточняется, что предусмотрено проведение комплекса мероприятий по восстановлению исторического архитектурного облика фасадов с воссозданием утраченных фрагментов, деталей. А также восстановление конструктивных характеристик элементов фасадов здания.

Спасо-Преображенский Кафедральный собор находится в Перми по адресу Комсомольский проспект, 4. Он является объектом культурного наследия федерального значения. С 1932 до декабря 2023 года в соборе размещалась Пермская художественная галерея. Затем здание возвращено в собственность Русской Православной церкви.

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Документация на проведения работ по сохранению «Кафедрального собора Спасо-Преображенского монастыря» прошла историко-культурную экспертизу. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. «Проектом сохранения объекта культурного наследия федерального значения „Кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря“ предполагается возвращение первоначальных функций Собору с организацией богослужений во всех молельных залах и включает: демонтаж поздних неисторических конструкций, перегородок, заполнений проемов, затем выполнение работ по воссозданию утраченных элементов архитектурно-художественного убранства инженерного обеспечения, реставрацию интерьеров, исторической выполнение живописи», — указано в решении экспертизы. Уточняется, что предусмотрено проведение комплекса мероприятий по восстановлению исторического архитектурного облика фасадов с воссозданием утраченных фрагментов, деталей. А также восстановление конструктивных характеристик элементов фасадов здания. Спасо-Преображенский Кафедральный собор находится в Перми по адресу Комсомольский проспект, 4. Он является объектом культурного наследия федерального значения. С 1932 до декабря 2023 года в соборе размещалась Пермская художественная галерея. Затем здание возвращено в собственность Русской Православной церкви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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