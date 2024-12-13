13 декабря 2024

Часть Перми в выходные останется без воды

В центре Перми в выходные отключат воду
© Служба новостей «URA.RU»
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Холодную воду отключат на время проведения аварийно-восстановительных работ
Холодную воду отключат на время проведения аварийно-восстановительных работ Фото:

В субботу, 14 декабря, в нескольких районах Перми запланировано отключение воды. Причиной стали работы на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».

«Планово-ремонтные работы на сетях требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В связи с этим 14 декабря с 10:00 до 14:00 планируется отключение холодного водоснабжения по адресам: ул. Емельяна Ярославского, 55, 57, 60», — сказано в сообщении.

С 15:00 14 декабря до 15:00 15 декабря планируется отключение водоснабжения в следующих домах: 

  • ул. 25 Октября, 17, 18, 18а, 9
  • ул. Екатерининская, 49, 51, 53, 53а, 62в, 64
  • ул. Ленина, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
  • ул. Луначарского, 24, 26, 26а, 32а
  • ул. Пермская, 33, 37, 39а, 41, 43, 45, 50, 54, 54а, 56, 64, 66
  • ул. Сибирская, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19а, 19б, 23, 25, 27, 8

В воскресенье, 15 декабря, с 10:00 до 14:00 холодной воды не будет в домах:

  • ул. Газеты Звезда, 52, 54, 56, 60, 67, 73, 75
  • пр-кт Комсомольский, 60, 62, 64
  • ул. Красноармейская 1-ая, 41, 41А, 41Б, 43, 44А, 46, 50, 52, 54, 56А, 58А
  • ул. Полины Осипенко, 43.

В понедельник, 16 декабря, с 9:00 до 20:00 не будет воды в домах по адресам:

  • ул. Ленина, 45, 47, 49

С 9:00 16 декабря до 9:00 17 декабря без воды останутся жители домов № 2 и № 4 по ул. Чкалова. 

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В субботу, 14 декабря, в нескольких районах Перми запланировано отключение воды. Причиной стали работы на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье». «Планово-ремонтные работы на сетях требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В связи с этим 14 декабря с 10:00 до 14:00 планируется отключение холодного водоснабжения по адресам: ул. Емельяна Ярославского, 55, 57, 60», — сказано в сообщении. С 15:00 14 декабря до 15:00 15 декабря планируется отключение водоснабжения в следующих домах:  В воскресенье, 15 декабря, с 10:00 до 14:00 холодной воды не будет в домах: В понедельник, 16 декабря, с 9:00 до 20:00 не будет воды в домах по адресам: С 9:00 16 декабря до 9:00 17 декабря без воды останутся жители домов № 2 и № 4 по ул. Чкалова. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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