Мобильные телефоны пытались доставить в пермскую колонию в банке с краской

Сотрудники исправительной колонии №10 в поселке Всесвятская (Пермский край) пресекли доставку мобильных телефонов для осужденных. Гаджеты пытались пронести в банке с двойным дном. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю.
«Запрещенные предметы, спрятанные ухищренным способом, обнаружили во время досмотра на КПП автотранспорта, завозящего строительные материалы на территорию учреждения. В банке с краской злоумышленники соорудили двойное дно, под которым в свертках, обмотанных полиэтиленовой пленкой, оказалось 13 мобильных телефонов с комплектующими и шесть сим-карт, предназначавшиеся для осужденных», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что по данному факту проводится служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. также собираются привлекать всех причастных лиц к ответственности.
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