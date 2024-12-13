13 декабря 2024

Мобильные телефоны пытались доставить в пермскую колонию в банке с краской

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Сотрудники ФСИН пресекли замыслы злоумышленников
Сотрудники ФСИН пресекли замыслы злоумышленников Фото:

Сотрудники исправительной колонии №10 в поселке Всесвятская (Пермский край) пресекли доставку мобильных телефонов для осужденных. Гаджеты пытались пронести в банке с двойным дном. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю.

«Запрещенные предметы, спрятанные ухищренным способом, обнаружили во время досмотра на КПП автотранспорта, завозящего строительные материалы на территорию учреждения. В банке с краской злоумышленники соорудили двойное дно, под которым в свертках, обмотанных полиэтиленовой пленкой, оказалось 13 мобильных телефонов с комплектующими и шесть сим-карт, предназначавшиеся для осужденных»,  рассказали в ведомстве. 

Уточняется, что по данному факту проводится служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. также собираются привлекать всех причастных лиц к ответственности.

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Сотрудники исправительной колонии №10 в поселке Всесвятская (Пермский край) пресекли доставку мобильных телефонов для осужденных. Гаджеты пытались пронести в банке с двойным дном. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю. «Запрещенные предметы, спрятанные ухищренным способом, обнаружили во время досмотра на КПП автотранспорта, завозящего строительные материалы на территорию учреждения. В банке с краской злоумышленники соорудили двойное дно, под которым в свертках, обмотанных полиэтиленовой пленкой, оказалось 13 мобильных телефонов с комплектующими и шесть сим-карт, предназначавшиеся для осужденных», — рассказали в ведомстве.  Уточняется, что по данному факту проводится служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. также собираются привлекать всех причастных лиц к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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