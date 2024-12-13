В США хотят ввести санкции против китайских банков

Соединенные штаты Америки могут ввести санкции против банков из Китая, которые якобы оказывают содействие оборонному сектору РФ в условиях конфликта на Украине. Об этом рассказала глава американского Минфина Джанет Йеллен.
«Я бы абсолютно не исключала возможности того, что США могли бы применить санкции к отдельному китайскому банку, если бы у нас был необходимый уровень доказательств для введения санкций. Но у нас также есть канал, по которому мы обсуждаем конкретные проблемы, и иногда этого достаточно», — сообщила Йеллен в интервью Reuters.
Ранее Минфин США опубликовал новый список антироссийских санкций. В него также вошли китайские компании и предприниматели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.