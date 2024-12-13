13 декабря 2024

В США хотят ввести санкции против китайских банков

Глава Минфина США допустила санкции против китайских банков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минфин США готов к новым санкциям против банков из КНР
Минфин США готов к новым санкциям против банков из КНР Фото:

Соединенные штаты Америки могут ввести санкции против банков из Китая, которые якобы оказывают содействие оборонному сектору РФ в условиях конфликта на Украине. Об этом рассказала глава американского Минфина Джанет Йеллен.

«Я бы абсолютно не исключала возможности того, что США могли бы применить санкции к отдельному китайскому банку, если бы у нас был необходимый уровень доказательств для введения санкций. Но у нас также есть канал, по которому мы обсуждаем конкретные проблемы, и иногда этого достаточно», — сообщила Йеллен в интервью Reuters.

Ранее Минфин США опубликовал новый список антироссийских санкций. В него также вошли китайские компании и предприниматели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные штаты Америки могут ввести санкции против банков из Китая, которые якобы оказывают содействие оборонному сектору РФ в условиях конфликта на Украине. Об этом рассказала глава американского Минфина Джанет Йеллен. «Я бы абсолютно не исключала возможности того, что США могли бы применить санкции к отдельному китайскому банку, если бы у нас был необходимый уровень доказательств для введения санкций. Но у нас также есть канал, по которому мы обсуждаем конкретные проблемы, и иногда этого достаточно», — сообщила Йеллен в интервью Reuters. Ранее Минфин США опубликовал новый список антироссийских санкций. В него также вошли китайские компании и предприниматели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...