13 декабря 2024

Жители ЯНАО раскупили все билеты на Кубок губернатора по ММА

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы раскупили 2500 билетов на Кубок губернатора по ММА
Ямальцы раскупили 2500 билетов на Кубок губернатора по ММА Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 15 сентября стартует Кубок губернатора Ямала по ММА. Зал, в котором будут проводиться соревнования, рассчитан на 2500 мест, однако билетов больше не осталось. Об этом сообщили в Центре развития физической культуры и спорта.

«Все билеты на Кубок Губернатора Ямала по ММА проданы. Уже в это воскресенье большой зал „Звёздного“ будет наполнен 2.500 зрителей!»,- написано в их telegram-канале.

Тех, кто не успел купить билеты просят не расстраиваться. Ямальцы, желающие посмотреть бои, смогут увидеть их в прямом эфире.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 15 сентября стартует Кубок губернатора Ямала по ММА. Зал, в котором будут проводиться соревнования, рассчитан на 2500 мест, однако билетов больше не осталось. Об этом сообщили в Центре развития физической культуры и спорта. «Все билеты на Кубок Губернатора Ямала по ММА проданы. Уже в это воскресенье большой зал „Звёздного“ будет наполнен 2.500 зрителей!»,- написано в их telegram-канале. Тех, кто не успел купить билеты просят не расстраиваться. Ямальцы, желающие посмотреть бои, смогут увидеть их в прямом эфире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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