Жители ЯНАО раскупили все билеты на Кубок губернатора по ММА

Ямальцы раскупили 2500 билетов на Кубок губернатора по ММА
В Новом Уренгое (ЯНАО) 15 сентября стартует Кубок губернатора Ямала по ММА. Зал, в котором будут проводиться соревнования, рассчитан на 2500 мест, однако билетов больше не осталось. Об этом сообщили в Центре развития физической культуры и спорта.
«Все билеты на Кубок Губернатора Ямала по ММА проданы. Уже в это воскресенье большой зал „Звёздного“ будет наполнен 2.500 зрителей!»,- написано в их telegram-канале.
Тех, кто не успел купить билеты просят не расстраиваться. Ямальцы, желающие посмотреть бои, смогут увидеть их в прямом эфире.
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