Ветеран армии США Кевин Лофтус, пытавшийся выехать за границу для участия в боевых действиях на стороне ВС РФ на Украине, был приговорен к шести месяцам тюремного заключения. Приговор был вынесен после нарушения условий испытательного срока, связанного с его участием в штурме Капитолия США в 2021 году.
«Лофтус сказал, что его намерением было сражаться за Россию и против Украины», — передает агентство Assosiated Press. Федеральные прокуроры заявили, что Лофтус был задержан при попытке посадки на рейс из Далласа в Тбилиси через Стамбул 28 октября. Авиакомпания Turkish Airlines обнаружила у него «флаг безопасности», что стало причиной задержания. После этого, не имея разрешения суда на международные поездки, он был арестован ФБР. В прокуратуре США также отметили, что Лофтус намеревался навсегда переехать в Россию.
В январе 2021 года Лофтус из Висконсина отправился в Вашингтон, чтобы принять участие в митинге экс-президента Дональда Трампа, который проходил возле Белого дома. Вместе с другими сторонниками Трампа он направился к Капитолию, вошел в здание и сделал несколько фотографий. Всего он провел около пяти минут внутри .
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