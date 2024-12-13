Общество ЖКХ и Городская среда В центре Челябинска отключили воду В Челябинске 14 домов остались без воды 14 декабря 2024 в 13:00 Размер текста - 17 + Воды не будет до устранения работ на водопроводе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Центрального района Челябинска остались без воды. Ресурс временно не поступает в 14 домов. Об этом рассказали в МУП «ПОВВ». «Для определения повреждения на водоводе в районе улицы Смирных 11, временно ограничено водоснабжение по адресу: ул. Смирных 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 18, 20. Также отключен дом по ул. Татьяничевой, 3», — предупредили на предприятии. Коммунальщики уже приступили к работам. В МУПе уточнили, что бригада также ищет прорыв на водоводе в частном секторе Калининского района. Воду перекрыли ул. Павлова и Серафимовича. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Центрального района Челябинска остались без воды. Ресурс временно не поступает в 14 домов. Об этом рассказали в МУП «ПОВВ». «Для определения повреждения на водоводе в районе улицы Смирных 11, временно ограничено водоснабжение по адресу: ул. Смирных 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 18, 20. Также отключен дом по ул. Татьяничевой, 3», — предупредили на предприятии. Коммунальщики уже приступили к работам. В МУПе уточнили, что бригада также ищет прорыв на водоводе в частном секторе Калининского района. Воду перекрыли ул. Павлова и Серафимовича. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям