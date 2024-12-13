13 декабря 2024

В центре Челябинска отключили воду

В Челябинске 14 домов остались без воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Сегаль, Григорьевские сады. Челябинск, кран, кошка, вода, водопровод, кот
Воды не будет до устранения работ на водопроводе Фото:

Жители Центрального района Челябинска остались без воды. Ресурс временно не поступает в 14 домов. Об этом рассказали в МУП «ПОВВ».

«Для определения повреждения на водоводе в районе улицы Смирных 11, временно ограничено водоснабжение по адресу: ул. Смирных 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 18, 20. Также отключен дом по ул. Татьяничевой, 3», — предупредили на предприятии.

Коммунальщики уже приступили к работам. В МУПе уточнили, что бригада также ищет прорыв на водоводе в частном секторе Калининского района. Воду перекрыли ул. Павлова и Серафимовича.

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Жители Центрального района Челябинска остались без воды. Ресурс временно не поступает в 14 домов. Об этом рассказали в МУП «ПОВВ». «Для определения повреждения на водоводе в районе улицы Смирных 11, временно ограничено водоснабжение по адресу: ул. Смирных 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 18, 20. Также отключен дом по ул. Татьяничевой, 3», — предупредили на предприятии. Коммунальщики уже приступили к работам. В МУПе уточнили, что бригада также ищет прорыв на водоводе в частном секторе Калининского района. Воду перекрыли ул. Павлова и Серафимовича.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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