В центре Челябинска отключили воду

Жители Центрального района Челябинска остались без воды. Ресурс временно не поступает в 14 домов. Об этом рассказали в МУП «ПОВВ».
«Для определения повреждения на водоводе в районе улицы Смирных 11, временно ограничено водоснабжение по адресу: ул. Смирных 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 18, 20. Также отключен дом по ул. Татьяничевой, 3», — предупредили на предприятии.
Коммунальщики уже приступили к работам. В МУПе уточнили, что бригада также ищет прорыв на водоводе в частном секторе Калининского района. Воду перекрыли ул. Павлова и Серафимовича.
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