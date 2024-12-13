13 декабря 2024

В ЯНАО закрыто движение по трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение закрыто из-за неблагоприятной погоды
Движение закрыто из-за неблагоприятной погоды Фото:

В ЯНАО на автодороге Обская — Паюта 14 декабря закрыто движение для транспорта. Об этом сообщили в окружном дептрансе.

«Из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение по дороге Обская-Паюта», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сроки введенных ограничений не уточняются.

На ледовой переправе Салехард — Лабытнанги и других региональных трассах движение открыто, подчеркнули в ведомстве. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дороге.

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В ЯНАО на автодороге Обская — Паюта 14 декабря закрыто движение для транспорта. Об этом сообщили в окружном дептрансе. «Из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение по дороге Обская-Паюта», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сроки введенных ограничений не уточняются. На ледовой переправе Салехард — Лабытнанги и других региональных трассах движение открыто, подчеркнули в ведомстве. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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