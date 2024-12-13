В ЯНАО закрыто движение по трассе

Движение закрыто из-за неблагоприятной погоды
В ЯНАО на автодороге Обская — Паюта 14 декабря закрыто движение для транспорта. Об этом сообщили в окружном дептрансе.
«Из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение по дороге Обская-Паюта», — сообщается в telegram-канале ведомства. Сроки введенных ограничений не уточняются.
На ледовой переправе Салехард — Лабытнанги и других региональных трассах движение открыто, подчеркнули в ведомстве. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дороге.
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