В посольстве Узбекистана в России введут должность представителя МВД

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В посольстве Узбекистана в России появится должность представителя МВД страны
В посольстве Узбекистана в России появится должность представителя МВД страны Фото:

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял решение о создании должности представителя Министерства внутренних дел в посольстве Узбекистана в России. Соответствующий указ подписал сам узбекский глава.

«Ввести в штатное расписание посольства Республики Узбекистан в РФ дополнительную должность первого секретаря — представителя Министерства внутренних дел Республики Узбекистан с соответствующим изменением фонда оплаты труда», — написано в тексте документа. Указ опубликован на официальном сайте нацбазы данных законодательства Узбекистана.

В основные задачи представителя МВД в посольстве будет входить усиление сотрудничества между ведомствами двух стран, подготовка предложений по борьбе с преступностью. Также в документе сказано, что представитель будет обязан оказывать содействие по вопросам защиты прав и интересов узбекских граждан и рассматривать обращения, связанные с преступностью.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял решение о создании должности представителя Министерства внутренних дел в посольстве Узбекистана в России. Соответствующий указ подписал сам узбекский глава. «Ввести в штатное расписание посольства Республики Узбекистан в РФ дополнительную должность первого секретаря — представителя Министерства внутренних дел Республики Узбекистан с соответствующим изменением фонда оплаты труда», — написано в тексте документа. Указ опубликован на официальном сайте нацбазы данных законодательства Узбекистана. В основные задачи представителя МВД в посольстве будет входить усиление сотрудничества между ведомствами двух стран, подготовка предложений по борьбе с преступностью. Также в документе сказано, что представитель будет обязан оказывать содействие по вопросам защиты прав и интересов узбекских граждан и рассматривать обращения, связанные с преступностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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