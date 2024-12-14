В посольстве Узбекистана в России введут должность представителя МВД

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял решение о создании должности представителя Министерства внутренних дел в посольстве Узбекистана в России. Соответствующий указ подписал сам узбекский глава.
«Ввести в штатное расписание посольства Республики Узбекистан в РФ дополнительную должность первого секретаря — представителя Министерства внутренних дел Республики Узбекистан с соответствующим изменением фонда оплаты труда», — написано в тексте документа. Указ опубликован на официальном сайте нацбазы данных законодательства Узбекистана.
В основные задачи представителя МВД в посольстве будет входить усиление сотрудничества между ведомствами двух стран, подготовка предложений по борьбе с преступностью. Также в документе сказано, что представитель будет обязан оказывать содействие по вопросам защиты прав и интересов узбекских граждан и рассматривать обращения, связанные с преступностью.
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