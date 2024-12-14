В старейшем районе Екатеринбурга настоящий коллапс: сугробы даже на тротуарах. Фото, видео

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга возникли проблемы с уборкой снега

15 декабря 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Снегопад обрушился на город в пятницу 13 декабря Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Верх-Исетского района недовольны, как убираются тротуары после обильного снегопада. Если для автомобилистов дороги расчищены (относительно) хорошо, то пешеходы вынуждены пробираться сквозь снежную кашу и преодолевать сугробы. Корреспондент URA.RU прошелся по главным улицам ВИЗа и сам оценил качество уборки. Татищева На улице Татищева проезжая часть оказалась хорошо очищена от снега, каких-то неудобств и преград для автомобилистов не наблюдалось. Однако ситуация на остановочных комплексах, тротуарах и обочинах оказалась не такой радужной: в этих зонах образовались сугробы, перемешанные со снежной кашей. Проходившая мимо горожанка поставила службам благоустройства «тройку». «Не нравится качество уборки», — объяснила она. Металлургов Хотя проезжая часть очищена, обочины остаются в запущенном состоянии. Здесь образовались сугробы выше 20 сантиметров. Особенно сильно неудобства ощущаются в районе остановки «Лоцмановых». Викулова С обеих сторон дороги на этой улице тоже оставлены сугробы, из-за чего проезжая часть сужена. Наталья из дома №35/1 в беседе с URA.RU рассказала, что эта проблема возникает каждый год. А другая жительница района — Татьяна — считает, что «дороги совсем не убраны». «На некоторых участках проехать на машинах совсем невозможно, опасно. Под снегом лед. Можно упасть, поломаться, попасть в аварию», — посетовала она. Заводская Там дела обстоят хуже всего: даже на тротуарах сугробы. На остановке «Детская поликлиника» хочется вызвать такси. «Плохо оцениваю [уборку], потому что ничего не убирается», — констатировала пенсионерка Александра Николаевна. Волгоградская Там ситуация более-менее — возможно, из-за того, что рядом больницы. Тротуары, подъезды к главным входам в медучреждения и пешеходные зоны очищены от снега и наледи. Но если пройти чуть дальше, все же можно увидеть проблемные зоны. «Мне нравится, что в итоге все равно убирают снег. Но реакция первоначальная замедленная. Но когда опомнятся, все делается», — снисходительна Нина Кирилловна, пациентка одной из местных клиник. Глава района Андрей Морозов, отвечая на вопрос журналиста URA.RU о причинах местами провальной работы, заявил: «Если есть какие-то определенные особенности, например, сильный ветер, обморожение или установка каких-то препятствий, это может как-то сказываться на уборке. Если мы говорим об улично-дорожной сети и тротуарах, которые относятся к муниципалитету. Если мы говорим о дворах, там другая история — управляющая компания не справляется». По словам чиновника, уборка идет по графику. «На территории работают около шести КДМ (комбинированных дорожных машин), четырех тракторов, также работали два снегоуборочных комбайна, привлечено дополнительно пятнадцать машин и самосвалов. Практически вся техника и персонал задействован. Естественно, днем сборка происходит менее интенсивно из-за организации движения: больше людей, больше транспорта. В основном в дневное время проводится прометание дорожных полотен» — подчеркнул Морозов. «В ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление) существует практика, согласно которой тракторы работают на перекрестках. Это подразумевает, что проходы должны быть свободными, так как тракторы могут затруднять движение. Кроме того, с тракторами всегда работают „ручники“, которые должны очищать проходы и делать их свободным. В данный момент активно решается проблема с валом, особенно в районе остановочных комплексов. Еще стараемся полностью решить вопрос вот этого вала, но особенно следим за ним на остановочных комплексах, потому что машина расталкивает и, конечно же, когда подъезжает автобус, выходить неудобно. Вот эти жалобы есть, мы фиксируем их и стараемся их убрать. Если какие-то замечания есть, высылайте, мы их устраним», — заверил Морозов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Верх-Исетского района недовольны, как убираются тротуары после обильного снегопада. Если для автомобилистов дороги расчищены (относительно) хорошо, то пешеходы вынуждены пробираться сквозь снежную кашу и преодолевать сугробы. Корреспондент URA.RU прошелся по главным улицам ВИЗа и сам оценил качество уборки. На улице Татищева проезжая часть оказалась хорошо очищена от снега, каких-то неудобств и преград для автомобилистов не наблюдалось. Однако ситуация на остановочных комплексах, тротуарах и обочинах оказалась не такой радужной: в этих зонах образовались сугробы, перемешанные со снежной кашей. Проходившая мимо горожанка поставила службам благоустройства «тройку». «Не нравится качество уборки», — объяснила она. Хотя проезжая часть очищена, обочины остаются в запущенном состоянии. Здесь образовались сугробы выше 20 сантиметров. Особенно сильно неудобства ощущаются в районе остановки «Лоцмановых». С обеих сторон дороги на этой улице тоже оставлены сугробы, из-за чего проезжая часть сужена. Наталья из дома №35/1 в беседе с URA.RU рассказала, что эта проблема возникает каждый год. А другая жительница района — Татьяна — считает, что «дороги совсем не убраны». «На некоторых участках проехать на машинах совсем невозможно, опасно. Под снегом лед. Можно упасть, поломаться, попасть в аварию», — посетовала она. Там дела обстоят хуже всего: даже на тротуарах сугробы. На остановке «Детская поликлиника» хочется вызвать такси. «Плохо оцениваю [уборку], потому что ничего не убирается», — констатировала пенсионерка Александра Николаевна. Там ситуация более-менее — возможно, из-за того, что рядом больницы. Тротуары, подъезды к главным входам в медучреждения и пешеходные зоны очищены от снега и наледи. Но если пройти чуть дальше, все же можно увидеть проблемные зоны. «Мне нравится, что в итоге все равно убирают снег. Но реакция первоначальная замедленная. Но когда опомнятся, все делается», — снисходительна Нина Кирилловна, пациентка одной из местных клиник. Глава района Андрей Морозов, отвечая на вопрос журналиста URA.RU о причинах местами провальной работы, заявил: «Если есть какие-то определенные особенности, например, сильный ветер, обморожение или установка каких-то препятствий, это может как-то сказываться на уборке. Если мы говорим об улично-дорожной сети и тротуарах, которые относятся к муниципалитету. Если мы говорим о дворах, там другая история — управляющая компания не справляется». По словам чиновника, уборка идет по графику. «На территории работают около шести КДМ (комбинированных дорожных машин), четырех тракторов, также работали два снегоуборочных комбайна, привлечено дополнительно пятнадцать машин и самосвалов. Практически вся техника и персонал задействован. Естественно, днем сборка происходит менее интенсивно из-за организации движения: больше людей, больше транспорта. В основном в дневное время проводится прометание дорожных полотен» — подчеркнул Морозов. «В ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление) существует практика, согласно которой тракторы работают на перекрестках. Это подразумевает, что проходы должны быть свободными, так как тракторы могут затруднять движение. Кроме того, с тракторами всегда работают „ручники“, которые должны очищать проходы и делать их свободным. В данный момент активно решается проблема с валом, особенно в районе остановочных комплексов. Еще стараемся полностью решить вопрос вот этого вала, но особенно следим за ним на остановочных комплексах, потому что машина расталкивает и, конечно же, когда подъезжает автобус, выходить неудобно. Вот эти жалобы есть, мы фиксируем их и стараемся их убрать. Если какие-то замечания есть, высылайте, мы их устраним», — заверил Морозов.