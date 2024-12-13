13 декабря 2024

Тюменка отомстила приятелю и украла из его авто почти полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь злоумышленнице грозит шесть лет тюрьмы
Теперь злоумышленнице грозит шесть лет тюрьмы Фото:

В селе Аромашево (Тюменская область) похитила из бардачка автомобиля 450 тысяч рублей. Как оказалось, деньги она украла у приятеля, который не дождался ее и уехал с другим собутыльником в магазин. Об этом сообщили в региональном Управлении МВД.

«Злоумышленница находилась в гостях у заявителя совместно со знакомыми. Компания распивала спиртные напитки. Когда спиртное закончилось, потерпевший вместе со знакомым и подозреваемой решили поехать в магазин за добавкой, однако, не дождавшись женщину, мужчины уехали без нее. В этот момент подозреваемая проникла в салон незапертого автомобиля, где из бардачка похитила 450 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства.

Нарушительницу уже нашли. Часть украденный денег в ближайшее время будет возвращена владельцу. Женщине грозит до шести лет тюрьмы.

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В селе Аромашево (Тюменская область) похитила из бардачка автомобиля 450 тысяч рублей. Как оказалось, деньги она украла у приятеля, который не дождался ее и уехал с другим собутыльником в магазин. Об этом сообщили в региональном Управлении МВД. «Злоумышленница находилась в гостях у заявителя совместно со знакомыми. Компания распивала спиртные напитки. Когда спиртное закончилось, потерпевший вместе со знакомым и подозреваемой решили поехать в магазин за добавкой, однако, не дождавшись женщину, мужчины уехали без нее. В этот момент подозреваемая проникла в салон незапертого автомобиля, где из бардачка похитила 450 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства. Нарушительницу уже нашли. Часть украденный денег в ближайшее время будет возвращена владельцу. Женщине грозит до шести лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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