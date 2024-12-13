13 декабря 2024

Пять машин столкнулись в центре Челябинска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
В ДТП в Челябинске автомобили получили различные механические повреждения Фото:

Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло 14 декабря в Челябинске. Об этом рассказали очевидцы аварии.

«Массовое ДТП с участием пяти легковушек на перекрестке проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала. На месте аварии находятся экипаж ДПС и машина реанимации», — говорится в сообщении telegram-канала «Актуальные хроники».

При столкновении различные повреждения получили автомобили-участники аварии: «Киа Рио», «Хендай», «Черри Тиго» и две «Тойоты». Пострадал пассажир одной из легковушек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место аварии прибыли оперативные службы
На место аварии прибыли оперативные службы

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Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло 14 декабря в Челябинске. Об этом рассказали очевидцы аварии. «Массовое ДТП с участием пяти легковушек на перекрестке проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала. На месте аварии находятся экипаж ДПС и машина реанимации», — говорится в сообщении telegram-канала «Актуальные хроники». При столкновении различные повреждения получили автомобили-участники аварии: «Киа Рио», «Хендай», «Черри Тиго» и две «Тойоты». Пострадал пассажир одной из легковушек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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