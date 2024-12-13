Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло 14 декабря в Челябинске. Об этом рассказали очевидцы аварии.
«Массовое ДТП с участием пяти легковушек на перекрестке проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала. На месте аварии находятся экипаж ДПС и машина реанимации», — говорится в сообщении telegram-канала «Актуальные хроники».
При столкновении различные повреждения получили автомобили-участники аварии: «Киа Рио», «Хендай», «Черри Тиго» и две «Тойоты». Пострадал пассажир одной из легковушек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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