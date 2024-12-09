Зеленский намерен выпросить у Байдена приглашение в НАТО

Зеленский заявил о планах созвониться с Байденом насчет приглашения в НАТО
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Джо Байден и Владимир Зеленский обсудят по телефону актуальные вопросы политики
Джо Байден и Владимир Зеленский обсудят по телефону актуальные вопросы политики Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен обратиться к действующему президенту США Джо Байдену для обсуждения возможности приглашения Украины в НАТО. Он считает, что с новым американским президентом Дональдом Трампом сейчас нет смысла поднимать этот вопрос.

«Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО», — передает слова Зеленского украинское издание «Укринформ». Он добавил, что говорить с Трампом об этом нет смысла, так как он еще не в Белом доме.

Украинский лидер признал, что в настоящее время Украина еще не может стать членом альянса, но надеется на приглашение и получение дальнобойных систем вооружений. Зеленский также выразил готовность рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на Украине как временную альтернативу членству в НАТО.

Экс-член Палаты представителей США Мэтт Гетц заявил, что включение Украины в альянс было бы ошибкой. Зеленский, в свою очередь, также заявлял о готовности отдать некоторые территории России в обмен на вступление страны в НАТО. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такое развитие событий недопустимо для российской стороны и не решает главную причину конфликта, передает «Ридус».

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Украинский лидер Владимир Зеленский намерен обратиться к действующему президенту США Джо Байдену для обсуждения возможности приглашения Украины в НАТО. Он считает, что с новым американским президентом Дональдом Трампом сейчас нет смысла поднимать этот вопрос. «Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО», — передает слова Зеленского украинское издание «Укринформ». Он добавил, что говорить с Трампом об этом нет смысла, так как он еще не в Белом доме. Украинский лидер признал, что в настоящее время Украина еще не может стать членом альянса, но надеется на приглашение и получение дальнобойных систем вооружений. Зеленский также выразил готовность рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на Украине как временную альтернативу членству в НАТО. Экс-член Палаты представителей США Мэтт Гетц заявил, что включение Украины в альянс было бы ошибкой. Зеленский, в свою очередь, также заявлял о готовности отдать некоторые территории России в обмен на вступление страны в НАТО. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такое развитие событий недопустимо для российской стороны и не решает главную причину конфликта, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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