Украинский лидер Владимир Зеленский намерен обратиться к действующему президенту США Джо Байдену для обсуждения возможности приглашения Украины в НАТО. Он считает, что с новым американским президентом Дональдом Трампом сейчас нет смысла поднимать этот вопрос.
«Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО», — передает слова Зеленского украинское издание «Укринформ». Он добавил, что говорить с Трампом об этом нет смысла, так как он еще не в Белом доме.
Украинский лидер признал, что в настоящее время Украина еще не может стать членом альянса, но надеется на приглашение и получение дальнобойных систем вооружений. Зеленский также выразил готовность рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на Украине как временную альтернативу членству в НАТО.
Экс-член Палаты представителей США Мэтт Гетц заявил, что включение Украины в альянс было бы ошибкой. Зеленский, в свою очередь, также заявлял о готовности отдать некоторые территории России в обмен на вступление страны в НАТО. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такое развитие событий недопустимо для российской стороны и не решает главную причину конфликта, передает «Ридус».
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