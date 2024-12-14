Российские военные сбили самолет ВСУ: что сейчас происходит в Херсонской области

Недалеко от Херсона российские системы ПВО сбили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Какое судно сбили российские военные и что происходит в Херсонской области — в материале URA.RU.
Сбитый самолет ВСУ
Севернее от Херсона был сбит украинский самолет. Выяснилось, что вражеское воздушное судно тактической авиации ВСУ выполняло атаки в районе левого берега Днепра. «Украинский борт пытался проводить бомбометание и ракетные пуски по левому берегу Днепра», — сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. В результате ликвидации вражеского судна оба пилота самолета погибли.
Чем известен самолет Су
Сбитый самолет был идентифицирован как Су. ОАО «Компания „Сухой“ является одним из ведущих авиастроительных холдингов России. Основное направление деятельности компании — разработка самолетов гражданского и военного назначения.
Проектирование сверхзвуковых истребителей в конструкторском бюро этой компании стартовало еще в летние месяцы 1953 года. Первый сверхзвуковой истребитель Су-7 был представлен общественности на авиационном параде в Тушино в 1956 году.
Истребители Су-7 в различных модификациях экспортировались в воздушные силы таких стран, как СССР, Алжир, Ангола, Индонезия, Китай, Афганистан, Чехословакия, Египет, Индия, Ирак, Северная Корея, Польша и Сирия. В последующие годы были разработаны истребители-перехватчики Су-9, Су-11 и Су-15, а также истребители-бомбардировщики Су-17, Су-20 и Су-22.
Истребитель Су-27, который в кодификации НАТО известен как Flanker, что переводится как «Удар во фланг», представляет собой многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик советского (российского) производства. Его первый полет состоялся 20 мая 1977 года. В 1984 году этот тип истребителя был официально принят на вооружение Вооруженных Сил Советского Союза. Основное военное назначение этого типа воздушного судна — функционирование как тяжелого истребителя-перехватчика с большим радиусом действия и как самолета для достижения господства в воздухе.
На данный момент Су-27 активно используется в Военно-воздушных силах России и является одним из ключевых типов вооружений. Кроме того, он находится на вооружении в странах Содружества Независимых Государств, а также в Индии, Китае и ряде других государств. В настоящее время существует уже новое поколение Су. Летные испытания сейчас проходит Су-35.
Что происходит в Херсонской области
На херсонском направлении продолжают разворачиваться интенсивные боевые действия. Вооруженные Силы Украины зафиксировали 42 случая артиллерийской стрельбы по населенным пунктам страны, расположенным на левобережье Днепра.
Там сообщили, что в результате обстрелов были повреждены жилые строения, объекты инфраструктуры и транспортные средства. Согласно опубликованным данным, в результате попадания в автобус один человек умер, еще два получили ранения.
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