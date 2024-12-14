Российские военные сбили самолет ВСУ

Российские военные сбили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. По его слова, нейтрализовано вражеское воздушное судно было севернее Херсона.
«Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», — сказал Василенко. Его слова передает ТАСС.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил об авиационной опасности в Херсонской области. Все оперативные службы региона были переведены в режим повышенной готовности.
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