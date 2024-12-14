Российские военные сбили самолет ВСУ

14 декабря 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

ВС РФ сбили самолет ВСУ в Херсоне Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные сбили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. По его слова, нейтрализовано вражеское воздушное судно было севернее Херсона. «Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», — сказал Василенко. Его слова передает ТАСС. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил об авиационной опасности в Херсонской области. Все оперативные службы региона были переведены в режим повышенной готовности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные сбили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. По его слова, нейтрализовано вражеское воздушное судно было севернее Херсона. «Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», — сказал Василенко. Его слова передает ТАСС. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил об авиационной опасности в Херсонской области. Все оперативные службы региона были переведены в режим повышенной готовности.