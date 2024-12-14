Российские военные сбили самолет ВСУ

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
ВС РФ сбили самолет ВСУ в Херсоне Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные сбили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. По его слова, нейтрализовано вражеское воздушное судно было севернее Херсона.

«Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», — сказал Василенко. Его слова передает ТАСС.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил об авиационной опасности в Херсонской области. Все оперативные службы региона были переведены в режим повышенной готовности.

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Российские военные сбили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. По его слова, нейтрализовано вражеское воздушное судно было севернее Херсона. «Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», — сказал Василенко. Его слова передает ТАСС. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил об авиационной опасности в Херсонской области. Все оперативные службы региона были переведены в режим повышенной готовности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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