Челябинский губернатор Текслер объявил итоги народной программы ЕР

Губернатор Алексей Текслер подвел итоги народной программы — стратегического документа партии «Единая Россия» — в Челябинской области. О них рассказали в пресс-службе главы региона.
«Это беспрецедентные темпы, которых никогда не знала Челябинская область. Сделаны они во многом благодаря постоянной поддержке руководства страны, лично президента России Владимира Путина и партии „Единая Россия“», — привела слова Алексея Текслера пресс-служба. Итог он подвел на XXII съезде «Единой России» 14 декабря в Москве.
Глава региона сообщил о завершении строительства 15 школ и 61 детского сада. Кроме того, была проведена реконструкция и оснащение 30 площадок для выполнения норм ГТО, а также обновлены 16 стадионов и 39 центров физической культуры и здоровья.
«За последние пять лет в Челябинской области сформирована комплексная система поддержки семей с детьми, финансируемая за счет федеральных и региональных средств. За это время направили почти 110 миллиардов рублей. Наша задача — увеличить число многодетных семей на 35%, для это реализуем меры соцподдержки, и ежегодно индексируем соответствующие социальные выплаты», — отметил Алексей Текслер.
В рамках модернизации системы общественного транспорта с 2019 года приобретено более 1200 новых единиц транспортной техники, а также введены новые транспортные маршруты. Также существенно выросли социальные выплаты и пособия для категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Продолжается реализация программы догазификации жилищного фонда, и запланирован капитальный ремонт не менее 75 медицинских учреждений на территории Челябинской области.
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