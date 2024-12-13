13 декабря 2024

Челябинский губернатор Текслер объявил итоги народной программы ЕР

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная программа – документ ЕР, сформированный на основании предложений граждан
Народная программа – документ ЕР, сформированный на основании предложений граждан Фото:

Губернатор Алексей Текслер подвел итоги народной программы — стратегического документа партии «Единая Россия» — в Челябинской области. О них рассказали в пресс-службе главы региона.

«Это беспрецедентные темпы, которых никогда не знала Челябинская область. Сделаны они во многом благодаря постоянной поддержке руководства страны, лично президента России Владимира Путина и партии „Единая Россия“», — привела слова Алексея Текслера пресс-служба. Итог он подвел на XXII съезде «Единой России» 14 декабря в Москве.

Глава региона сообщил о завершении строительства 15 школ и 61 детского сада. Кроме того, была проведена реконструкция и оснащение 30 площадок для выполнения норм ГТО, а также обновлены 16 стадионов и 39 центров физической культуры и здоровья.

«За последние пять лет в Челябинской области сформирована комплексная система поддержки семей с детьми, финансируемая за счет федеральных и региональных средств. За это время направили почти 110 миллиардов рублей. Наша задача — увеличить число многодетных семей на 35%, для это реализуем меры соцподдержки, и ежегодно индексируем соответствующие социальные выплаты», — отметил Алексей Текслер.

В рамках модернизации системы общественного транспорта с 2019 года приобретено более 1200 новых единиц транспортной техники, а также введены новые транспортные маршруты. Также существенно выросли социальные выплаты и пособия для категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Продолжается реализация программы догазификации жилищного фонда, и запланирован капитальный ремонт не менее 75 медицинских учреждений на территории Челябинской области.

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Губернатор Алексей Текслер подвел итоги народной программы — стратегического документа партии «Единая Россия» — в Челябинской области. О них рассказали в пресс-службе главы региона. «Это беспрецедентные темпы, которых никогда не знала Челябинская область. Сделаны они во многом благодаря постоянной поддержке руководства страны, лично президента России Владимира Путина и партии „Единая Россия“», — привела слова Алексея Текслера пресс-служба. Итог он подвел на XXII съезде «Единой России» 14 декабря в Москве. Глава региона сообщил о завершении строительства 15 школ и 61 детского сада. Кроме того, была проведена реконструкция и оснащение 30 площадок для выполнения норм ГТО, а также обновлены 16 стадионов и 39 центров физической культуры и здоровья. «За последние пять лет в Челябинской области сформирована комплексная система поддержки семей с детьми, финансируемая за счет федеральных и региональных средств. За это время направили почти 110 миллиардов рублей. Наша задача — увеличить число многодетных семей на 35%, для это реализуем меры соцподдержки, и ежегодно индексируем соответствующие социальные выплаты», — отметил Алексей Текслер. В рамках модернизации системы общественного транспорта с 2019 года приобретено более 1200 новых единиц транспортной техники, а также введены новые транспортные маршруты. Также существенно выросли социальные выплаты и пособия для категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Продолжается реализация программы догазификации жилищного фонда, и запланирован капитальный ремонт не менее 75 медицинских учреждений на территории Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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