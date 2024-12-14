«Вагон и маленькая тележка»: Путин ознакомился с вопросами для прямой линии

В России очень много проблем, поэтому нет возможности останавливаться на достигнутом. Так президент России Владимир Путин прокомментировал вопросы для прямой линии с главой государства.
«Проблем — вагон и маленькая тележка, почивать на лаврах нельзя», — рассказал Путин. Такое заявление он сделал на пленарном заседании XXII Съезда «Единой России».
Ранее Путин выразил мнение о том, что для партии «Единая Россия» важно заниматься решением проблем граждан на уровне местных отделений, минуя бюрократические задержки. По его словам, партия должна избегать перекладывания ответственности на различные уровни власти.
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