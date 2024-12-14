Путин призвал власть «не отфутболивать» людей

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость для партии «Единая Россия» заниматься проблемами граждан на уровне первичных отделений, избегая бюрократических проволочек. По его словам, партия не должна «отфутболивать» людей по различным инстанциям, а должна решать их вопросы оперативно и эффективно.
«„Единая Россия“ не должна „отфутболивать“ людей по бюрократическим инстанциям, а заниматься их проблемами на уровне первичных отделений», — заявил Путин на съезде партии. Дополнительно глава государства отметил, что «Единая Россия» должна выстраивать свою работу в диалоге с населением. Трансляцию мероприятия ведет сайт ЕР.
В ходе своего выступления Путин подчеркнул необходимость оказания особого внимания военнослужащим, вернувшимся с тяжелыми ранениями после участия в специальной военной операции (СВО). Он отметил участие депутатов различных уровней в специальной операции, заявив, что их решение служить — мужественный и смелый шаг, передает 360.ru. Глава государства также заверил, что все цели, поставленные перед войсками в рамках спецоперации, будут достигнуты.
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