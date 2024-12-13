Курган принял первый турнир Кубка «ГеоСила»

В Курган впервые проходит Кубок силы и географических знаний «ГеоСила», представляющий собой симбиоз спортивных и интеллектуальных состязаний. Впечатлениями об этом событии поделился замгубернатора Андрей Алексеев.
«Очень рад, что мы приняли первый турнир Кубка, и с нашего города, с нашего региона он начинает свое шествие по стране. Первыми мы стараемся быть сегодня во многих направлениях», — написал Андрей Алексеев в своем telegram-канале, отметив высокий уровень организации турнира.
Ранее URA.RU сообщало о том, на турнир приедут звездные гости. В их числе — российский боксер, чемпион мира по версии WBO (2013—2014) Руслан Проводников, а также блогер, телеведущая, лидер социального проекта «Женский дом» Диана Джалалова.
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