13 декабря 2024

Курган принял первый турнир Кубка «ГеоСила»

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир проходит в спорткомплексе имени Горбенко
Турнир проходит в спорткомплексе имени Горбенко Фото:

В Курган впервые проходит Кубок силы и географических знаний «ГеоСила», представляющий собой симбиоз спортивных и интеллектуальных состязаний. Впечатлениями об этом событии поделился замгубернатора Андрей Алексеев.

«Очень рад, что мы приняли первый турнир Кубка, и с нашего города, с нашего региона он начинает свое шествие по стране. Первыми мы стараемся быть сегодня во многих направлениях», — написал Андрей Алексеев в своем telegram-канале, отметив высокий уровень организации турнира.

Ранее URA.RU сообщало о том, на турнир приедут звездные гости. В их числе — российский боксер, чемпион мира по версии WBO (2013—2014) Руслан Проводников, а также блогер, телеведущая, лидер социального проекта «Женский дом» Диана Джалалова.

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В Курган впервые проходит Кубок силы и географических знаний «ГеоСила», представляющий собой симбиоз спортивных и интеллектуальных состязаний. Впечатлениями об этом событии поделился замгубернатора Андрей Алексеев. «Очень рад, что мы приняли первый турнир Кубка, и с нашего города, с нашего региона он начинает свое шествие по стране. Первыми мы стараемся быть сегодня во многих направлениях», — написал Андрей Алексеев в своем telegram-канале, отметив высокий уровень организации турнира. Ранее URA.RU сообщало о том, на турнир приедут звездные гости. В их числе — российский боксер, чемпион мира по версии WBO (2013—2014) Руслан Проводников, а также блогер, телеведущая, лидер социального проекта «Женский дом» Диана Джалалова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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