Зато чистый «квартал миллионеров»: от плохой уборки в Екатеринбурге страдает даже полиция

Игорь Костенко пообещал убраться в Октябрьском районе к 15 декабря

14 декабря 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

В Октябрьском районе устранили последствия снегопада Фото: Юлия Сычева © URA.RU Из Октябрьского района Екатеринбурга за сутки вывезли 13 тысяч тонн снега, однако нарекания к работе коммунальщиков у горожан остались — местами рабочие просто забыли про уборку. Не очистили, например, дорогу у префектуры на улице Тверитина, а также центральную — на улице Народной воли. Нетронутыми остались и некоторые тротуары, например, на Карла Либкнехта. В администрации района оправдываются: участки второстепенной важности будут чистить позднее. Корреспондент URA.RU побывал на всех ключевых улицах Октябрьского района и выслушал претензии горожан. Сибирский тракт Он соединяет несколько микрорайонов, в том числе Лечебный, Чапаева, Птицефабрики и Тубсанатория, и в снегопады обычно стоит в пробке. Но к утру 14 декабря дорога была хорошо вычищена. Снежная каша была только на дороге к крематорию, который как раз находится на Сибирском тракте. В администрации Октябрьского района, ссылаясь на дорожно-эксплуатационное управление (ДЭУ), объяснили это тем, что заезд стоит в третьей категории важности. Работы на участке должны пройти в ночь с 14 на 15 декабря. В первую очередь коммунальщики убирают улицы с магистральным движением, а также те, по которым движется общественный транспорт. Поворот на Компрессорный Фото: Юлия Сычева © URA.RU Аэропорт «Кольцово» Магистральная улица Бахчиванджи в поселке Кольцово, рядом с которым находится аэропорт, также оказалась образцово очищена от снега. Уборкой на подъезде к воздушной гавани занимались уже ее сотрудники самостоятельно. Нечищеными остались второстепенные дороги и внутридворовые проезды. «Вчера не чистили точно, потому что это все осталось [на тротуарах]. Более-менее у домов убирает только наш дворник», — посетовала местная жительница. В администрации района пояснили, что за чистоту на этой территории отвечают управляющие компании и ТСЖ. Им направят жалобу. Шарташский рынок Улица Восточная, ежедневно принимающая большой трафик машин, к утру 14 декабря оказалась готова к новым нагрузкам. Это отметили и горожане, живущие в районе Шарташского рынка. «Основные дороги почищены. Дворники работают. Сегодня гораздо лучше. Вчера с Уралмаша ехал полтора часа в этот район, потому что все стояло. А сегодня вон машинки едут нормально, не буксуют», — подчеркнул житель района. Улица Мичурина Несмотря на то, что она очень узкая, видно, что техника там была. Однако ниже, в сторону ЦПКиО им. Маяковского, к снегу дорожные службы не притронулись. «Паршиво, как всегда [почищено]. Ну хоть начали, и то хорошо», — высказал свое негодование один из местных жителей. В администрации это объяснили тем, что было не проехать — участок от Декабристов до Тверитина заставили машинами, работы можно было проводить только с эвакуацией. Нечищеный тротуар в сторону гимназии №40 Фото: Юлия Сычева © URA.RU Улица Декабристов Cлой снега снят до асфальта, но вместо него там лед. «Дороги хорошо почищены, транспорт ездит. Но не пешеходные дорожки. Трактор полирует их настолько, что становится очень скользко. Либо почистили бы и сверху посыпали щебнем», — посоветовала горожанка. Другая пожаловалась на ситуацию во дворах: «Там не чищено совсем». В администрации района корреспонденту URA.RU ответили, что тротуары на Декабристов посыпят щебнем в ночь на 15 декабря. Также планируется дочистить дороги второстепенной важности. Тверитина Не везде обработаны подъездные участки. Например, в районе «Сити-центра» (перекресток Луначарского — Ленина) и у самой администрации (расположена около Площади обороны). Этот участок также является путем для проезда машин скорой помощи к больнице №1 на Сони Морозовой, 203. На вопрос, почему не чищена территория возле управы, префект Игорь Костенко ответил, что дорога относится к третьей категории, поэтому работы по ней не являются первоочередными. Очистить ее должны к утру 15 декабря. Уборку дороги у здания администрации района дорожные службы отложили Фото: Юлия Сычева © URA.RU Отделение полиции Октябрьского района Нетронутым коммунальщиками оказался и участок, где располагается районный отдел полиции. Оказывается, рабочие просто не смогли попасть на территорию — она была заставлена машинами. Проблему пообещали устранить к утру. Улица Куйбышева Тротуары в некоторых местах обработали противогололедным материалом. Где-то даже отбили лед. Зоопарк и «квартал миллионеров» Проезжую часть на Мамина-Сибиряка к утру субботы убрали от снега, прочищены были и тротуары. Причем не только в районе зоопарка, но и у Оперного театра на проспекте Ленина, чего нельзя сказать про улицу Карла Маркса. Снежная каша под ногами и, напротив, отсутствие снега на обочинах стали свидетельством того, что на этот участок дорожные службы не обратили внимания. Территорию в итоге взяли в работу ночной бригады, сообщили URA.RU в администрации. При этом соседнюю улицу Красноармейскую (негласно этот участок зовется «кварталом миллионеров») коммунальщики вычистили хорошо. И дорогу, и прогулочную зону. Возле отеля «Атриум Палас» Образцово очищенными от снега оказались улицы Белинского, Розы Люксембург и Малышева в сторону Бажова. Только на тротуарах кое-где остался лед. При этом на самой улице Бажова уборки явно не было. По тротуарам техника прошлась только ближе к гимназии №13. В администрации района пообещали взять участок в работу. При этом жители соседних домов работой оказались удовлетворены. «Хорошо почищен район. Я думаю, на „четыре“ можно оценить. Чтобы было куда стремиться», — заявил мужчина, встреченный в парке Энгельса. На Карла Либкнехта дорожники очистили проезжую часть, но тротуары не тронули. Оценивая в целом уборку Октябрьского района, Игорь Костенко заявил, что доволен. Мэром Алексеем Орловым в пятницу, 13 декабря, была поставлена задача — за выходные очистить улицы и вывезти весь снег. Поэтому коммунальщики — 25 единиц техники и 12 рабочих — работают в две смены, круглосуточно. Правда, корреспондент URA.RU ни одного из них не увидел. «Значит, были на других участках», — заявил глава района. «Справились, я считаю. Надо просто дорабатывать точечно там, где поступают вот такие обращения. Это необходимо делать в постоянном режиме, нон-стоп. Будем везде усиливаться», — добавил он. С 13 по 14 декабря из Октябрьского района вывезли 13 тысяч тонн снега. Во время снегопада работали 100 единиц техники (45 в первую смену и 55 во вторую) и 82 дорожных рабочих (43 и 39). Использовались комбинированные дорожные машины, тракторы, снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, самосвалы, грейдеры. 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Из Октябрьского района Екатеринбурга за сутки вывезли 13 тысяч тонн снега, однако нарекания к работе коммунальщиков у горожан остались — местами рабочие просто забыли про уборку. Не очистили, например, дорогу у префектуры на улице Тверитина, а также центральную — на улице Народной воли. Нетронутыми остались и некоторые тротуары, например, на Карла Либкнехта. В администрации района оправдываются: участки второстепенной важности будут чистить позднее. Корреспондент URA.RU побывал на всех ключевых улицах Октябрьского района и выслушал претензии горожан. Сибирский тракт Он соединяет несколько микрорайонов, в том числе Лечебный, Чапаева, Птицефабрики и Тубсанатория, и в снегопады обычно стоит в пробке. Но к утру 14 декабря дорога была хорошо вычищена. Снежная каша была только на дороге к крематорию, который как раз находится на Сибирском тракте. В администрации Октябрьского района, ссылаясь на дорожно-эксплуатационное управление (ДЭУ), объяснили это тем, что заезд стоит в третьей категории важности. Работы на участке должны пройти в ночь с 14 на 15 декабря. В первую очередь коммунальщики убирают улицы с магистральным движением, а также те, по которым движется общественный транспорт. Аэропорт «Кольцово» Магистральная улица Бахчиванджи в поселке Кольцово, рядом с которым находится аэропорт, также оказалась образцово очищена от снега. Уборкой на подъезде к воздушной гавани занимались уже ее сотрудники самостоятельно. Нечищеными остались второстепенные дороги и внутридворовые проезды. «Вчера не чистили точно, потому что это все осталось [на тротуарах]. Более-менее у домов убирает только наш дворник», — посетовала местная жительница. В администрации района пояснили, что за чистоту на этой территории отвечают управляющие компании и ТСЖ. Им направят жалобу. Шарташский рынок Улица Восточная, ежедневно принимающая большой трафик машин, к утру 14 декабря оказалась готова к новым нагрузкам. Это отметили и горожане, живущие в районе Шарташского рынка. «Основные дороги почищены. Дворники работают. Сегодня гораздо лучше. Вчера с Уралмаша ехал полтора часа в этот район, потому что все стояло. А сегодня вон машинки едут нормально, не буксуют», — подчеркнул житель района. Улица Мичурина Несмотря на то, что она очень узкая, видно, что техника там была. Однако ниже, в сторону ЦПКиО им. Маяковского, к снегу дорожные службы не притронулись. «Паршиво, как всегда [почищено]. Ну хоть начали, и то хорошо», — высказал свое негодование один из местных жителей. В администрации это объяснили тем, что было не проехать — участок от Декабристов до Тверитина заставили машинами, работы можно было проводить только с эвакуацией. Улица Декабристов Cлой снега снят до асфальта, но вместо него там лед. «Дороги хорошо почищены, транспорт ездит. Но не пешеходные дорожки. Трактор полирует их настолько, что становится очень скользко. Либо почистили бы и сверху посыпали щебнем», — посоветовала горожанка. Другая пожаловалась на ситуацию во дворах: «Там не чищено совсем». В администрации района корреспонденту URA.RU ответили, что тротуары на Декабристов посыпят щебнем в ночь на 15 декабря. Также планируется дочистить дороги второстепенной важности. Тверитина Не везде обработаны подъездные участки. Например, в районе «Сити-центра» (перекресток Луначарского — Ленина) и у самой администрации (расположена около Площади обороны). Этот участок также является путем для проезда машин скорой помощи к больнице №1 на Сони Морозовой, 203. На вопрос, почему не чищена территория возле управы, префект Игорь Костенко ответил, что дорога относится к третьей категории, поэтому работы по ней не являются первоочередными. Очистить ее должны к утру 15 декабря. Отделение полиции Октябрьского района Нетронутым коммунальщиками оказался и участок, где располагается районный отдел полиции. Оказывается, рабочие просто не смогли попасть на территорию — она была заставлена машинами. Проблему пообещали устранить к утру. Улица Куйбышева Тротуары в некоторых местах обработали противогололедным материалом. Где-то даже отбили лед. Зоопарк и «квартал миллионеров» Проезжую часть на Мамина-Сибиряка к утру субботы убрали от снега, прочищены были и тротуары. Причем не только в районе зоопарка, но и у Оперного театра на проспекте Ленина, чего нельзя сказать про улицу Карла Маркса. Снежная каша под ногами и, напротив, отсутствие снега на обочинах стали свидетельством того, что на этот участок дорожные службы не обратили внимания. Территорию в итоге взяли в работу ночной бригады, сообщили URA.RU в администрации. При этом соседнюю улицу Красноармейскую (негласно этот участок зовется «кварталом миллионеров») коммунальщики вычистили хорошо. И дорогу, и прогулочную зону. Возле отеля «Атриум Палас» Образцово очищенными от снега оказались улицы Белинского, Розы Люксембург и Малышева в сторону Бажова. Только на тротуарах кое-где остался лед. При этом на самой улице Бажова уборки явно не было. По тротуарам техника прошлась только ближе к гимназии №13. В администрации района пообещали взять участок в работу. При этом жители соседних домов работой оказались удовлетворены. «Хорошо почищен район. Я думаю, на „четыре“ можно оценить. Чтобы было куда стремиться», — заявил мужчина, встреченный в парке Энгельса. На Карла Либкнехта дорожники очистили проезжую часть, но тротуары не тронули. Оценивая в целом уборку Октябрьского района, Игорь Костенко заявил, что доволен. Мэром Алексеем Орловым в пятницу, 13 декабря, была поставлена задача — за выходные очистить улицы и вывезти весь снег. Поэтому коммунальщики — 25 единиц техники и 12 рабочих — работают в две смены, круглосуточно. Правда, корреспондент URA.RU ни одного из них не увидел. «Значит, были на других участках», — заявил глава района. «Справились, я считаю. Надо просто дорабатывать точечно там, где поступают вот такие обращения. Это необходимо делать в постоянном режиме, нон-стоп. Будем везде усиливаться», — добавил он. С 13 по 14 декабря из Октябрьского района вывезли 13 тысяч тонн снега. Во время снегопада работали 100 единиц техники (45 в первую смену и 55 во вторую) и 82 дорожных рабочих (43 и 39). Использовались комбинированные дорожные машины, тракторы, снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, самосвалы, грейдеры.