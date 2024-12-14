Разведенная певица Алсу призналась, что очень счастлива

Алсу: я очень счастлива и с улыбкой завершаю 2024 год
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Алсу не стала раскрывать подробности личной жизни
Алсу не стала раскрывать подробности личной жизни Фото:

Певица Алсу, которая развелась в 2024 году со своим супругом, рассказала, что испытывает счастье и считает текущий год удачным и мощным. Об этом она рассказала на премии «Золотой граммофон».

«В целом, у меня был очень хороший год: год перемен, переосмысления. <...> Я в очень хорошем состоянии сейчас, очень счастлива и с улыбкой завершаю этот год», — передает «Пятый канал» слова певицы. Алсу добавила, что она активно готовится реализовывать творческие планы в 2025 году.

Свою личную жизнь на текущий момент певица не стала комментировать. Алсу подчеркнула, что сосредоточена на работе и не желает обсуждать личные темы.

Алсу 27 мая 2024 года подала на развод с предпринимателем Яном Абрамовым, с которым она прожила в браке 18 лет, передает RT. У экс-супругов трое совместных детей.

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Певица Алсу, которая развелась в 2024 году со своим супругом, рассказала, что испытывает счастье и считает текущий год удачным и мощным. Об этом она рассказала на премии «Золотой граммофон». «В целом, у меня был очень хороший год: год перемен, переосмысления. <...> Я в очень хорошем состоянии сейчас, очень счастлива и с улыбкой завершаю этот год», — передает «Пятый канал» слова певицы. Алсу добавила, что она активно готовится реализовывать творческие планы в 2025 году. Свою личную жизнь на текущий момент певица не стала комментировать. Алсу подчеркнула, что сосредоточена на работе и не желает обсуждать личные темы. Алсу 27 мая 2024 года подала на развод с предпринимателем Яном Абрамовым, с которым она прожила в браке 18 лет, передает RT. У экс-супругов трое совместных детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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