Разведенная певица Алсу призналась, что очень счастлива

Певица Алсу, которая развелась в 2024 году со своим супругом, рассказала, что испытывает счастье и считает текущий год удачным и мощным. Об этом она рассказала на премии «Золотой граммофон».
«В целом, у меня был очень хороший год: год перемен, переосмысления. <...> Я в очень хорошем состоянии сейчас, очень счастлива и с улыбкой завершаю этот год», — передает «Пятый канал» слова певицы. Алсу добавила, что она активно готовится реализовывать творческие планы в 2025 году.
Свою личную жизнь на текущий момент певица не стала комментировать. Алсу подчеркнула, что сосредоточена на работе и не желает обсуждать личные темы.
Алсу 27 мая 2024 года подала на развод с предпринимателем Яном Абрамовым, с которым она прожила в браке 18 лет, передает RT. У экс-супругов трое совместных детей.
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