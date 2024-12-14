Якушев стал секретарем «Единой России»

Владимир Якушев официально стал секретарем Генерального совета партии «Единая Россия». Решение было принято после XXII Съезда партии.
«Владимир Якушев избран секретарём Генсовета „Единой России“. Решение принято на заседании Генерального совета по итогам XXII Съезда партии», — сообщила пресс-служба партии. Отмечается, что на новый пост Якушев был избран тайным голосованием.
На открытии заседания Генерального совета председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отметил положительные качества Якушева. По его словам, депутат, хорошо проявил себя как организатор партийной работы с момента назначения.
Во время своего слова Якушев пообещал честно и эффективно выполнять свои обязательства. А также он выразил свою поддержку первичным отделениям и подчеркнул важность их работы на местах. «Я занял эту позицию и в дальнейшем обязуюсь ее придерживаться. Принципиально важной в нашей работе должна стать поддержка наших первичных отделений. Мы увидели, какая это огромная сила», — отметил он.
По информации «КоммерсантЪ», свои посты в партии покинут сразу три человека. Речь идет о заместителях секретаря генерального совета сенаторах Сергее Перминове, Дарье Лантратовой и вице-спикере Государственной Думы Анне Кузнецовой. Отмечается, что указанные лица не вошли в состав президиума генерального совета.
Сегодня, 14 декабря, в Москве прошел XXII Съезд партии «Единой России». На нем выступили глава государства Владимир Путин и Зампред Совбеза РФ Медведев. Во время своей речи президент России отметил заслуги партии и обозначил ее ключевые задачи, которые в основном касаются стабильного развития страны, укрепления ее безопасности и суверенитета, а также достижения целей специальной военной операции на Украине.
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