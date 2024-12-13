Кучи снега под окнами управы: как переживает осадки крупнейший район Екатеринбурга. Фото, видео

В Чкаловском районе Екатеринбурга возникли проблемы с уборкой снега

14 декабря 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Жители района заявляют, что для автомобилистов дороги убраны хорошо, а для пешеходов — не очень Фото: Илья Московец © URA.RU Чкаловский район Екатеринбурга после двух дней снегопада продолжает утопать в осадках. Несмотря на интенсивную работу уличной техники, по тротуарам пройти трудно, а по обочинам растут снежные горы. Корреспондент URA.RU заметил кучи снега даже у здания администрации. Подробнее о том, как убирают снег в этой части города — в материале URA.RU. Как и во многих районах, в Чкаловском не особо следят за пешеходными переходами у дорог. На улице 8 Марта убранный с проезжей части снег превратился в валы, через которые с трудом перебираются горожане. Сами жители района единодушны во мнении, что для автомобилистов дороги убраны хорошо, а вот для пешеходов — не очень. «Было бы здорово, если бы они по обочинам еще убирали. На светофор переходить трудно. В принципе, снега выпало не очень много, и расчистили его в разумные сроки. Но это если про машины говорить, а пешеходам не очень удобно», — сказала местная жительница. Работа техники в ключевой части района заметна. На трамвайном кольце на улице 8 Марта собирали снег, по улице Белинского шла целая шеренга снегоуборочной техники, а на Академика Шварца спецмашина очищала от снега пешеходную зону. Однако из-за этого снежные валы возникали на границах тротуаров. Екатеринбуржцы, побывавшие за последние два дня в других частях города, подчеркивают, что в Чкаловском районе, на первый взгляд, довольно прибрано. Другие оправдывают это малым количеством выпавшего снега. «Все о’кей. Когда выпадает снег, с небольшой задержкой, но все равно приезжают и убирают. Каких-то проблем не ощущал. Когда его выпадало очень много? В начале прошлого месяца, да и все… Мне, как хозяину собаки, наоборот комфортнее, когда больше снега. Потому что без снега очень грязно, много встречается осколков от бутылок, больше за это беспокоюсь», — отметил один из жителей. Но если отойти от центра района, следы работы техники остаются заметны лишь на дороге. Например, на улице Грибоедова грязный снег с проезжей части лежит на тротуаре, а ступеньки практически превратились в горку. Схожая ситуация и на улице Дагестанской, где аккурат по бокам от дороги возведены кучи снега. Схожая ситуация наблюдается и на окраине: дороги Вторчермета менее убраны, чем более близкие к центру города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чкаловский район Екатеринбурга после двух дней снегопада продолжает утопать в осадках. Несмотря на интенсивную работу уличной техники, по тротуарам пройти трудно, а по обочинам растут снежные горы. Корреспондент URA.RU заметил кучи снега даже у здания администрации. Подробнее о том, как убирают снег в этой части города — в материале URA.RU. Как и во многих районах, в Чкаловском не особо следят за пешеходными переходами у дорог. На улице 8 Марта убранный с проезжей части снег превратился в валы, через которые с трудом перебираются горожане. Сами жители района единодушны во мнении, что для автомобилистов дороги убраны хорошо, а вот для пешеходов — не очень. «Было бы здорово, если бы они по обочинам еще убирали. На светофор переходить трудно. В принципе, снега выпало не очень много, и расчистили его в разумные сроки. Но это если про машины говорить, а пешеходам не очень удобно», — сказала местная жительница. Работа техники в ключевой части района заметна. На трамвайном кольце на улице 8 Марта собирали снег, по улице Белинского шла целая шеренга снегоуборочной техники, а на Академика Шварца спецмашина очищала от снега пешеходную зону. Однако из-за этого снежные валы возникали на границах тротуаров. Екатеринбуржцы, побывавшие за последние два дня в других частях города, подчеркивают, что в Чкаловском районе, на первый взгляд, довольно прибрано. Другие оправдывают это малым количеством выпавшего снега. «Все о’кей. Когда выпадает снег, с небольшой задержкой, но все равно приезжают и убирают. Каких-то проблем не ощущал. Когда его выпадало очень много? В начале прошлого месяца, да и все… Мне, как хозяину собаки, наоборот комфортнее, когда больше снега. Потому что без снега очень грязно, много встречается осколков от бутылок, больше за это беспокоюсь», — отметил один из жителей. Но если отойти от центра района, следы работы техники остаются заметны лишь на дороге. Например, на улице Грибоедова грязный снег с проезжей части лежит на тротуаре, а ступеньки практически превратились в горку. Схожая ситуация и на улице Дагестанской, где аккурат по бокам от дороги возведены кучи снега. Схожая ситуация наблюдается и на окраине: дороги Вторчермета менее убраны, чем более близкие к центру города.