В Волчанске (Свердловская область) заканчивается строительства нового термального комплекса для привлечения туристов. На этот проект губернатор Евгений Куйвашев выделил 21 миллион рублей из федерального бюджета. Об этом сообщили в департаменте по развитию туризма Свердловской области.
«При поддержке губернатора Евгения Куйвашева в 2024 году из федерального бюджета привлечена субсидия в размере 21 миллион рублей. На эти средства на берегу озера построены домики», — рассказала глава департамента по развитию туризма Эльмира Туканова. Она отметила, что строительство комфортных мест размещения создаст необходимые условия для увеличения туристского потока.
На территории комплекса возводят 12 модульных домиков на 14 номеров. Рядом организуют зоны с мангалами и круглогодичный бассейн.
В Гаринском районе в центре «Пристань Гари» также открылось кафе на 60 мест с панорамным видом на природу Урала и реку Сосьву. Для кафе разработают особое меню с блюдами уральской кухни.
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