Дания заплатит беженцам из Сирии по 27 тысяч евро, чтобы они уехали домой

Правительство Дании заплатит сирийским беженцам 27 тысяч евро, если они согласятся вернуться на родину. За ребенка планируют платить 6,7 тысяч евро.
«Эти деньги выделены в рамках программы репатриации. Правительство отмечает, что эта мера будет выгодна как Дании, так и беженцам, ведь большинство из них не трудоустроены в Европе», — сообщает Bild.
Ранее URA.RU сообщало, что Германия и Австрия временно приостановили процесс рассмотрения заявок на предоставление убежища сирийским беженцам. В этом году убежища в Австрии запросили 12,5 тысяч сирийцев.
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