14 декабря 2024

Дания заплатит беженцам из Сирии по 27 тысяч евро, чтобы они уехали домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги выделены по программе репатриации
Деньги выделены по программе репатриации Фото:

Правительство Дании заплатит сирийским беженцам 27 тысяч евро, если они согласятся вернуться на родину. За ребенка планируют платить 6,7 тысяч евро.

«Эти деньги выделены в рамках программы репатриации. Правительство отмечает, что эта мера будет выгодна как Дании, так и беженцам, ведь большинство из них не трудоустроены в Европе», — сообщает Bild.

Ранее URA.RU сообщало, что Германия и Австрия временно приостановили процесс рассмотрения заявок на предоставление убежища сирийским беженцам. В этом году убежища в Австрии запросили 12,5 тысяч сирийцев.

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Правительство Дании заплатит сирийским беженцам 27 тысяч евро, если они согласятся вернуться на родину. За ребенка планируют платить 6,7 тысяч евро. «Эти деньги выделены в рамках программы репатриации. Правительство отмечает, что эта мера будет выгодна как Дании, так и беженцам, ведь большинство из них не трудоустроены в Европе», — сообщает Bild. Ранее URA.RU сообщало, что Германия и Австрия временно приостановили процесс рассмотрения заявок на предоставление убежища сирийским беженцам. В этом году убежища в Австрии запросили 12,5 тысяч сирийцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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