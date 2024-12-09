Германия и Австрия закрыли въезд для сирийских беженцев

Германия и Австрия временно приостановили процесс рассмотрения заявок на предоставление убежища сирийским беженцам. Эта информация была подтверждена источниками в государственных структурах обеих стран.
«Федеральное ведомство ФРГ по вопросам миграции и беженцев приостановило рассмотрение заявлений сирийцев о предоставлении убежища», — передает слова источника из ведомства журнал Der Spiegel. Там добавили, что прекращена обработка 47 270 заявлений.
В Австрии, по информации издание Krone, все процедуры предоставления убежища сирийцам также приостановлены. В этом году убежища в Австрии запросили 12,5 тысяч сирийцев.
В конце ноября 2024 года конфликт в Сирии обострился между правительственными войсками под руководством президента страны Башара Асада и объединенными силами оппозиции с поддержкой террористов. 8 декабря повстанцы захватили Дамаск, а Асад экстренно покинул страну, уйдя в отставку.
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