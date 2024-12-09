Германия и Австрия закрыли въезд для сирийских беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беженцы из Сирии не могут попасть в Германию и Австрию
Беженцы из Сирии не могут попасть в Германию и Австрию Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Германия и Австрия временно приостановили процесс рассмотрения заявок на предоставление убежища сирийским беженцам. Эта информация была подтверждена источниками в государственных структурах обеих стран.

«Федеральное ведомство ФРГ по вопросам миграции и беженцев приостановило рассмотрение заявлений сирийцев о предоставлении убежища», — передает слова источника из ведомства журнал Der Spiegel. Там добавили, что прекращена обработка 47 270 заявлений. 

В Австрии, по информации издание Krone, все процедуры предоставления убежища сирийцам также приостановлены. В этом году убежища в Австрии запросили 12,5 тысяч сирийцев.

В конце ноября 2024 года конфликт в Сирии обострился между правительственными войсками под руководством президента страны Башара Асада и объединенными силами оппозиции с поддержкой террористов. 8 декабря повстанцы захватили Дамаск, а Асад экстренно покинул страну, уйдя в отставку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия и Австрия временно приостановили процесс рассмотрения заявок на предоставление убежища сирийским беженцам. Эта информация была подтверждена источниками в государственных структурах обеих стран. «Федеральное ведомство ФРГ по вопросам миграции и беженцев приостановило рассмотрение заявлений сирийцев о предоставлении убежища», — передает слова источника из ведомства журнал Der Spiegel. Там добавили, что прекращена обработка 47 270 заявлений.  В Австрии, по информации издание Krone, все процедуры предоставления убежища сирийцам также приостановлены. В этом году убежища в Австрии запросили 12,5 тысяч сирийцев. В конце ноября 2024 года конфликт в Сирии обострился между правительственными войсками под руководством президента страны Башара Асада и объединенными силами оппозиции с поддержкой террористов. 8 декабря повстанцы захватили Дамаск, а Асад экстренно покинул страну, уйдя в отставку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...