14 декабря 2024
13 декабря 2024

Больше двух недель назад пропала 27-летняя пермячка со шрамом на лбу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавшая не выходит на связь с близкими и родными
Пропавшая не выходит на связь с близкими и родными Фото:

Прикамские волонтеры разыскивают Татьяну Костину из Перми. О 27-летней местной жительнице со шрамом на лбу никто ничего не знает со 2 декабря, рассказали в поисковом отряде «Регион 59».

«Устанавливается местонахождение Татьяны Костиной, 27 лет, Мотовилихинский район города Перми. Она 2 декабря 2024 года ушла из дома по улице Грибоедова. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале объединения.

Рост жительницы Перми 168 сантиметров, она среднего телосложения, с темно-зелеными глазами и темными волосами. Особые приметы — шрам на лбу и шишка на верхней губе справа.

Во что была одета женщина в день пропажи — неизвестно
Во что была одета женщина в день пропажи — неизвестно
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Прикамские волонтеры разыскивают Татьяну Костину из Перми. О 27-летней местной жительнице со шрамом на лбу никто ничего не знает со 2 декабря, рассказали в поисковом отряде «Регион 59». «Устанавливается местонахождение Татьяны Костиной, 27 лет, Мотовилихинский район города Перми. Она 2 декабря 2024 года ушла из дома по улице Грибоедова. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале объединения. Рост жительницы Перми 168 сантиметров, она среднего телосложения, с темно-зелеными глазами и темными волосами. Особые приметы — шрам на лбу и шишка на верхней губе справа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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