Пропавшая не выходит на связь с близкими и родными
Прикамские волонтеры разыскивают Татьяну Костину из Перми. О 27-летней местной жительнице со шрамом на лбу никто ничего не знает со 2 декабря, рассказали в поисковом отряде «Регион 59».
«Устанавливается местонахождение Татьяны Костиной, 27 лет, Мотовилихинский район города Перми. Она 2 декабря 2024 года ушла из дома по улице Грибоедова. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале объединения.
Рост жительницы Перми 168 сантиметров, она среднего телосложения, с темно-зелеными глазами и темными волосами. Особые приметы — шрам на лбу и шишка на верхней губе справа.
Во что была одета женщина в день пропажи — неизвестно
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