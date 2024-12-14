14 декабря 2024
13 декабря 2024

В Нягани коммунальщики работают в круглосуточном режиме из-за снегопада. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальные службы Нягани перевели на круглосуточный режим работы
Коммунальные службы Нягани перевели на круглосуточный режим работы Фото:

В Нягани (ХМАО) коммунальные службы перевели на круглосуточный формат работы из-за снегопада. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев. 

«Уборка городских дорог и улиц от снега — на контроле! В связи со снежными осадками работа коммунальщиков организована круглосуточно», — рассказал Ямашев в своем telegram-канале. 

Коммунальщики выполняют патрульную очистку от снега и обработку дорог противогололедным составом. В работе задействовано около 40 единиц спецтехники. Также ведется работа по отчистке пешеходных связей и внутриквартальных проездов от снега. 

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС предупредило жителей ХМАО о надвигающейся снежной буре. Буран спрогнозировали в Кондинском районе и Урае.  

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В Нягани (ХМАО) коммунальные службы перевели на круглосуточный формат работы из-за снегопада. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев.  «Уборка городских дорог и улиц от снега — на контроле! В связи со снежными осадками работа коммунальщиков организована круглосуточно», — рассказал Ямашев в своем telegram-канале.  Коммунальщики выполняют патрульную очистку от снега и обработку дорог противогололедным составом. В работе задействовано около 40 единиц спецтехники. Также ведется работа по отчистке пешеходных связей и внутриквартальных проездов от снега.  Ранее URA.RU сообщало, что МЧС предупредило жителей ХМАО о надвигающейся снежной буре. Буран спрогнозировали в Кондинском районе и Урае.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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