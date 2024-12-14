В Нягани (ХМАО) коммунальные службы перевели на круглосуточный формат работы из-за снегопада. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев.
«Уборка городских дорог и улиц от снега — на контроле! В связи со снежными осадками работа коммунальщиков организована круглосуточно», — рассказал Ямашев в своем telegram-канале.
Коммунальщики выполняют патрульную очистку от снега и обработку дорог противогололедным составом. В работе задействовано около 40 единиц спецтехники. Также ведется работа по отчистке пешеходных связей и внутриквартальных проездов от снега.
Ранее URA.RU сообщало, что МЧС предупредило жителей ХМАО о надвигающейся снежной буре. Буран спрогнозировали в Кондинском районе и Урае.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!