МЧС предупредило жителей ХМАО о снежной буре

МЧС проинформировало жителей ХМАО о снежном буране, который накроет Кондинский район и город Урай 13 декабря. Югорчанам посоветовали оставаться дома, а автомобилистам — соблюдать осторожность при передвижении по дорогам в условиях плохой видимости.
«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 декабря местами по Кондинскому району и в Урае ожидается сильный снег, метель. МЧС Югры рекомендует оставаться дома, избегать нахождения рядом с деревьями и быть осторожными при движении по дорогам», — говорится в предупреждении, опубликованном МЧС Югры.
Спасатели уточнили, что неблагоприятная погода может привести к ухудшению видимости на дорогах, увеличению вероятности падения деревьев и других объектов. Жителям советуют избегать парковки автомобилей под деревьями, закрыть окна в домах и соблюдать осторожность при передвижении.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за сильной метели закрыли участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Также ограничили скорость движения транспорта на федеральной дороге «Югра».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!