11 декабря 2024

МЧС предупредило жителей ХМАО о снежной буре

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондинский район ХМАО и Урай накроет снежная буря
Кондинский район ХМАО и Урай накроет снежная буря Фото:

МЧС проинформировало жителей ХМАО о снежном буране, который накроет Кондинский район и город Урай 13 декабря. Югорчанам посоветовали оставаться дома, а автомобилистам — соблюдать осторожность при передвижении по дорогам в условиях плохой видимости.

«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 декабря местами по Кондинскому району и в Урае ожидается сильный снег, метель. МЧС Югры рекомендует оставаться дома, избегать нахождения рядом с деревьями и быть осторожными при движении по дорогам», — говорится в предупреждении, опубликованном МЧС Югры.

Спасатели уточнили, что неблагоприятная погода может привести к ухудшению видимости на дорогах, увеличению вероятности падения деревьев и других объектов. Жителям советуют избегать парковки автомобилей под деревьями, закрыть окна в домах и соблюдать осторожность при передвижении.

Ранее URA.RU писало, что в  ХМАО из-за сильной метели закрыли участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Также ограничили скорость движения транспорта на федеральной дороге «Югра».

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МЧС проинформировало жителей ХМАО о снежном буране, который накроет Кондинский район и город Урай 13 декабря. Югорчанам посоветовали оставаться дома, а автомобилистам — соблюдать осторожность при передвижении по дорогам в условиях плохой видимости. «По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 декабря местами по Кондинскому району и в Урае ожидается сильный снег, метель. МЧС Югры рекомендует оставаться дома, избегать нахождения рядом с деревьями и быть осторожными при движении по дорогам», — говорится в предупреждении, опубликованном МЧС Югры. Спасатели уточнили, что неблагоприятная погода может привести к ухудшению видимости на дорогах, увеличению вероятности падения деревьев и других объектов. Жителям советуют избегать парковки автомобилей под деревьями, закрыть окна в домах и соблюдать осторожность при передвижении. Ранее URA.RU писало, что в  ХМАО из-за сильной метели закрыли участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Также ограничили скорость движения транспорта на федеральной дороге «Югра».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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