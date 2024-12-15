«Дети сидят в подвалах месяцами»: украинская чиновница рассказала о зверствах ВСУ

Украинские власти принудительно эвакуировали детей из подвалов Курахово
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети на Украине могли находиться месяцами в подвалах
Дети на Украине могли находиться месяцами в подвалах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-сотрудница Кураховской администрации (ДНР) рассказала о принудительной эвакуации детей украинскими властями. По ее словам, детей вывозили из подвалов, где их прятали родители во время военных действий.

«Есть дети, которые сидят в городе по подвалам уже и не месяц, и даже не два», — заявила девушка РИА Новости. Она утверждает, что украинские власти насильно забирали детей из укрытий, которые могли находиться там месяцами. 

Ранее во время освобождения города российские военные нашли в подвалах людей, которых держали взаперти, передает RT. Сейчас город находится под контролем ВС РФ.

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Экс-сотрудница Кураховской администрации (ДНР) рассказала о принудительной эвакуации детей украинскими властями. По ее словам, детей вывозили из подвалов, где их прятали родители во время военных действий. «Есть дети, которые сидят в городе по подвалам уже и не месяц, и даже не два», — заявила девушка РИА Новости. Она утверждает, что украинские власти насильно забирали детей из укрытий, которые могли находиться там месяцами.  Ранее во время освобождения города российские военные нашли в подвалах людей, которых держали взаперти, передает RT. Сейчас город находится под контролем ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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