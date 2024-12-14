14 декабря 2024

На окраине Екатеринбурга нашли кровавый труп молодого мигранта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На кадрах видно, что труп на Уктусе упаковали в мешок (архивное фото)
На кадрах видно, что труп на Уктусе упаковали в мешок (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге нашли труп мигранта 20-25 лет в крови у дома на ул. Рощинская, 44 (жилой район Уктус). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, информацию подтвердил источник URA.RU.

«Я возвращался домой, на такси подъехал, и вместе со мной приехала реанимационная бригада. Видим: лежит парень лет 20-25, нерусской внешности, весь в крови, глаза открыты. У него на руке была повязка из медицинской марли», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

По словам очевидца, он мог упасть с высоты или скончаться от передозировки запрещенными веществами. Вскоре после реанимобиля на место приехали полицейские. Труп обнаружили 14 декабря около 23:00. Информация об этом появилась к утру 15 декабря.

Источник URA.RU рассказал, что на месте происшествия был некий сотрудник правоохранительных органов с удостоверением и портфелем. Территорию охранял полицейский с автоматом. Через некоторое время из дома в наручниках вывели мужчину и женщину, посадив в полицейский фургон.

Корреспондент агентства обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за комментарием. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге нашли труп мигранта 20-25 лет в крови у дома на ул. Рощинская, 44 (жилой район Уктус). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, информацию подтвердил источник URA.RU. «Я возвращался домой, на такси подъехал, и вместе со мной приехала реанимационная бригада. Видим: лежит парень лет 20-25, нерусской внешности, весь в крови, глаза открыты. У него на руке была повязка из медицинской марли», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам очевидца, он мог упасть с высоты или скончаться от передозировки запрещенными веществами. Вскоре после реанимобиля на место приехали полицейские. Труп обнаружили 14 декабря около 23:00. Информация об этом появилась к утру 15 декабря. Источник URA.RU рассказал, что на месте происшествия был некий сотрудник правоохранительных органов с удостоверением и портфелем. Территорию охранял полицейский с автоматом. Через некоторое время из дома в наручниках вывели мужчину и женщину, посадив в полицейский фургон. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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