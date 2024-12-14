В Екатеринбурге нашли труп мигранта 20-25 лет в крови у дома на ул. Рощинская, 44 (жилой район Уктус). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, информацию подтвердил источник URA.RU.
«Я возвращался домой, на такси подъехал, и вместе со мной приехала реанимационная бригада. Видим: лежит парень лет 20-25, нерусской внешности, весь в крови, глаза открыты. У него на руке была повязка из медицинской марли», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
По словам очевидца, он мог упасть с высоты или скончаться от передозировки запрещенными веществами. Вскоре после реанимобиля на место приехали полицейские. Труп обнаружили 14 декабря около 23:00. Информация об этом появилась к утру 15 декабря.
Источник URA.RU рассказал, что на месте происшествия был некий сотрудник правоохранительных органов с удостоверением и портфелем. Территорию охранял полицейский с автоматом. Через некоторое время из дома в наручниках вывели мужчину и женщину, посадив в полицейский фургон.
Корреспондент агентства обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за комментарием. Ответ ожидается.
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