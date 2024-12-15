Ученые раскрыли главную тайну Николая Чудотворца

Daily Mail: в Турции обнаружили предполагаемую гробницу святого Николая
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Есть шанс, что Николай Чудотворец был захоронен в Турции, а не в Италии
Есть шанс, что Николай Чудотворец был захоронен в Турции, а не в Италии Фото:

Археологи в Турции обнаружили гробницу, которая может принадлежать святому Николаю Чудотворцу. Раскопки проходили в районе церкви Святого Николая в городе Демре. Ранее считалось, что мощи святого находятся в итальянском городе Бари.

«Наша самая большая надежда — найти надпись на гробнице. Это поможет прояснить содержимое захоронения и позволит нам определить точный период, к которому оно относится», — заявила руководившая раскопками доцент Университета Мустафы Кемаля Эбру Фатма Финдик. Ее слова приводит британская газета Daily Mail.

Работы проводились в районе церкви Святого Николая в турецком городе Демре. Исследователи обнаружили гробницу длиной 1,8 метра с двускатной крышей, закопанную на аналогичную глубину. Археологи нашли ее в руинах древней базилики, которая была затоплена в Средние века из-за поднятия уровня моря. Позднее на ее месте была построена церковь Святого Николая. В ходе раскопок археологи также нашли мозаику и каменный пол бывшего святилища.

Святой Николай Чудотворец был епископом Мира Ликийских (современная Турция) в IV веке, он известен своими чудесами и помощью нуждающимся, а также защитой невинных. Его почитание в православной, католической и других христианских традициях привело к его большой популярности и стало основой для создания образа Санта-Клауса.

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Археологи в Турции обнаружили гробницу, которая может принадлежать святому Николаю Чудотворцу. Раскопки проходили в районе церкви Святого Николая в городе Демре. Ранее считалось, что мощи святого находятся в итальянском городе Бари. «Наша самая большая надежда — найти надпись на гробнице. Это поможет прояснить содержимое захоронения и позволит нам определить точный период, к которому оно относится», — заявила руководившая раскопками доцент Университета Мустафы Кемаля Эбру Фатма Финдик. Ее слова приводит британская газета Daily Mail. Работы проводились в районе церкви Святого Николая в турецком городе Демре. Исследователи обнаружили гробницу длиной 1,8 метра с двускатной крышей, закопанную на аналогичную глубину. Археологи нашли ее в руинах древней базилики, которая была затоплена в Средние века из-за поднятия уровня моря. Позднее на ее месте была построена церковь Святого Николая. В ходе раскопок археологи также нашли мозаику и каменный пол бывшего святилища. Святой Николай Чудотворец был епископом Мира Ликийских (современная Турция) в IV веке, он известен своими чудесами и помощью нуждающимся, а также защитой невинных. Его почитание в православной, католической и других христианских традициях привело к его большой популярности и стало основой для создания образа Санта-Клауса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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