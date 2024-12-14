Контрактник украл 16 айфонов Apple в Магнитогорске и сбежал в самоволку

Военный суд назначил ему наказание 11 лет лишения свободы Фото: Илья Московец © URA.RU

Контрактник украл 16 айфонов Apple в Магнитогорске и покинул военную часть. За эти и другие преступления военнослужащего приговорили к лишению свободы на 11 лет в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Контрактник рядовой Н. украл 16 айфонов в Магнитогорске в период незаконного отсутствия на службе 11 января 2024 года. В ночное время он взломал дверь магазина бытовой техники и похитил Apple iPhone, причинив предпринимателю К. ущерб в размере более 1300000 рублей. Большую часть похищенного он реализовал в торговой сети Екатеринбурга», — отмечает пресс-служба суда.

После установления причастности военнослужащего к преступлению, на период расследования уголовного дела, он был прикомандирован к новому месту службы в Челябинской области. Однако, 22 января 2024 года, он самовольно покинул службу и проживал в Белорецке (Башкортостан) до задержания сотрудниками полиции 20 марта.

Доставленный в военную комендатуру Уфы рядовой Н. уже на третий день пребывания сбежал от охраны и около полугода скрывался от военной полиции. По результатам объявленного розыска 17 сентября 2024 года он был обнаружен в Белорецке и заключен под стражу.

Военным судом рядовой Н. 13 декабря был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3.1 ст. 337, ч. 4 ст. 158 УК РФ, и двум эпизодам по ч. 5 ст. 337 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 (одиннадцать) лет в колонии общего режима.