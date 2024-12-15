На Украине устроили кулинарное шоу в храме Киево-Печерской лавры

15 декабря 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Храм не должен использоваться для развлекательных мероприятий, заявили в СПЖ Фото: Размик Закарян © URA.RU На Украине в Киево-Печерской лавре прошло кулинарное шоу, организованное шеф-поваром Евгением Клопотенко. На это обратили внимание в Союзе православных журналистов (СПЖ). «Не молитва, а шоу… теперь в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры все, только не Богослужение», — говорится в сообщении telegram-канала CПЖ. Там добавили, что храм, предназначенный для молитвы и духовности, не должен использоваться для развлекательных мероприятий. Телеканал, показавший сюжет, объяснил выбор локации тем, что церковные записи могут содержать старинные рецепты. В последнее время Украинская православная церковь (УПЦ) сталкивается с гонениями на Украине, связанными с обвинениями в пророссийской деятельности. Во Львовской области объявили о закрытии всех приходов УПЦ. Глава местной военной администрации Максим Козицкий назвал это «историческим днем», передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине в Киево-Печерской лавре прошло кулинарное шоу, организованное шеф-поваром Евгением Клопотенко. На это обратили внимание в Союзе православных журналистов (СПЖ). «Не молитва, а шоу… теперь в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры все, только не Богослужение», — говорится в сообщении telegram-канала CПЖ. Там добавили, что храм, предназначенный для молитвы и духовности, не должен использоваться для развлекательных мероприятий. Телеканал, показавший сюжет, объяснил выбор локации тем, что церковные записи могут содержать старинные рецепты. В последнее время Украинская православная церковь (УПЦ) сталкивается с гонениями на Украине, связанными с обвинениями в пророссийской деятельности. Во Львовской области объявили о закрытии всех приходов УПЦ. Глава местной военной администрации Максим Козицкий назвал это «историческим днем», передает RT.