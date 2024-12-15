На Украине устроили кулинарное шоу в храме Киево-Печерской лавры

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Крестный ход в честь Дня народного единства и праздника Казанской иконы Божией Матери. Екатеринбург, храм, церковь, свято троицкий собор
Храм не должен использоваться для развлекательных мероприятий, заявили в СПЖ Фото:

На Украине в Киево-Печерской лавре прошло кулинарное шоу, организованное шеф-поваром Евгением Клопотенко. На это обратили внимание в Союзе православных журналистов (СПЖ).

«Не молитва, а шоу… теперь в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры все, только не Богослужение», — говорится в сообщении telegram-канала CПЖ. Там добавили, что храм, предназначенный для молитвы и духовности, не должен использоваться для развлекательных мероприятий.

Телеканал, показавший сюжет, объяснил выбор локации тем, что церковные записи могут содержать старинные рецепты. В последнее время Украинская православная церковь (УПЦ) сталкивается с гонениями на Украине, связанными с обвинениями в пророссийской деятельности. Во Львовской области объявили о закрытии всех приходов УПЦ. Глава местной военной администрации Максим Козицкий назвал это «историческим днем», передает RT.

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На Украине в Киево-Печерской лавре прошло кулинарное шоу, организованное шеф-поваром Евгением Клопотенко. На это обратили внимание в Союзе православных журналистов (СПЖ). «Не молитва, а шоу… теперь в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры все, только не Богослужение», — говорится в сообщении telegram-канала CПЖ. Там добавили, что храм, предназначенный для молитвы и духовности, не должен использоваться для развлекательных мероприятий. Телеканал, показавший сюжет, объяснил выбор локации тем, что церковные записи могут содержать старинные рецепты. В последнее время Украинская православная церковь (УПЦ) сталкивается с гонениями на Украине, связанными с обвинениями в пророссийской деятельности. Во Львовской области объявили о закрытии всех приходов УПЦ. Глава местной военной администрации Максим Козицкий назвал это «историческим днем», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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