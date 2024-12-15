Раскрыта судьба экипажа судна «Волгонефть 239» после крушения

По предварительным данным, экипаж танкера «Волгонефть 239», который получил повреждения и лег в дрейф, находится на борту. Сейчас с ним установлена связь.
«Экипаж легшего в дрейф судна „Волгонефть 239“, по предварительной информации, пока находится на борту, с ним поддерживается связь. Спасательная операция продолжается», — сообщили в экстренных службах. Доклад передает РИА Новости.
Ранее стало известно о крушении двух крупных танкерах «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» из-за шторма. Сейчас операции по спасению моряков продолжаются, на место происшествия вылетели вертолеты МЧС. Один человек погиб.
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