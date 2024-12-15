Раскрыта судьба экипажа судна «Волгонефть 239» после крушения

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Керчь, море, керченский пролив
Судна потерпели крушение в Керченском проливе Фото:
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Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

По предварительным данным, экипаж танкера «Волгонефть 239», который получил повреждения и лег в дрейф, находится на борту. Сейчас с ним установлена связь.

«Экипаж легшего в дрейф судна „Волгонефть 239“, по предварительной информации, пока находится на борту, с ним поддерживается связь. Спасательная операция продолжается», — сообщили в экстренных службах. Доклад передает РИА Новости.

Ранее стало известно о крушении двух крупных танкерах «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» из-за шторма. Сейчас операции по спасению моряков продолжаются, на место происшествия вылетели вертолеты МЧС. Один человек погиб.

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По предварительным данным, экипаж танкера «Волгонефть 239», который получил повреждения и лег в дрейф, находится на борту. Сейчас с ним установлена связь. «Экипаж легшего в дрейф судна „Волгонефть 239“, по предварительной информации, пока находится на борту, с ним поддерживается связь. Спасательная операция продолжается», — сообщили в экстренных службах. Доклад передает РИА Новости. Ранее стало известно о крушении двух крупных танкерах «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» из-за шторма. Сейчас операции по спасению моряков продолжаются, на место происшествия вылетели вертолеты МЧС. Один человек погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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