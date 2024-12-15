В Керченском проливе произошло крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» из-за шторма. Один человек погиб. Спасательные операции продолжаются, на место вылетели вертолеты МЧС. Подробнее в материале URA.RU.
Шторм в Керченском проливе
По информации, поступившей от метеорологов, в Керченском проливе наблюдались сильные штормовые условия. Они значительно усложнили навигацию судов.
Моряки отмечают, что такие погодные условия представляют серьезную угрозу, особенно для старых судов, которые не всегда способны справиться с сильным волнением на море. В районе ЧП шквалистый ветер и высокие волны.
Крушение танкера «Волгонефть 212»: детали инцидента
Согласно информации, предоставленной агентством «Интерфакс», в восьми километрах от побережья произошло крушение танкера «Волгонефть 212». На борту судна находились 13 членов экипажа. Танкер перевозил около 4,3 тысячи тонн мазута. В результате инцидента, в море появилось большое черное пятно. В корпусе пробоина. Также сообщается, что судно потеряло носовую часть и село на мель.
Спасательная операция
Спасательная операция была организована сразу после получения сообщений о бедствии. На помощь экипажам вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.
Второе крушение: танкер «Волгонефть 239»
После инцидента с танкером «Волгонефть 212» произошло еще одно происшествие — танкер «Волгонефть 239» также был поврежден. На его борту находилось 14 человек. По данным МЧС, судно после получения повреждений легло в дрейф.
Причины крушения судов
Моряки отмечают, что происшествия связаны с устаревшими конструктивными решениями, использовавшимися при постройке судов. Они отмечают, что на протяжении последних 30 лет наблюдается печальная статистика по происшествиям с такими судами. Из-за высоких рисков, сопровождающих старение флота и его технологическую неустойчивость, было зафиксировано множество случаев гибели моряков.
Ошибка экипажа в сложных метеоусловиях также рассматривается как одна из основных причин крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керчи, сообщили в службах морского поиска и спасения. В районе происшествия был сильный шторм, и, по предварительным данным, экипажи, возможно, не справились с управлением.
Завершение спасательной операции
Спасательная операция продолжается, и на место происшествий направляются дополнительные силы для устранения последствий. Ожидается, что после завершения операций будут проведены расследования, направленные на выяснение всех обстоятельств обоих инцидентов.
Погибшие и пострадавшие
Telegram-канал Baza сообщает, что с танкера «Волгонефть 212» были спасены 13 моряков, один из которых пока не подает признаки жизни. В данный момент идут спасательные работы с другого танкера «Волгонефть 239».
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