14 декабря 2024

В Свердловской области утонул рыбак, его водолазы нашли спустя сутки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбак уже долгое время был под водой, когда за ним пришли спасатели (архивное фото)
Рыбак уже долгое время был под водой, когда за ним пришли спасатели (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на Рефтинском водохранилище утонул рыбак, который ушел на 500 метров от берега. Водолазы нашли его спустя сутки, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Вчера (14 декабря) днем в экстренные службы поступило сообщение от очевидцев, что на Рефтинском водохранилище мужчина шел на лыжах и провалился под лед. Он находился в полукилометре от берега. К сожалению, рыбак погиб. Только сегодня (15 декабря) днем подо льдом его обнаружили и достали водолазы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — говорится в сообщении.

По словам спасателей, они прибыли на место вместе с полицией и бригадой медиков, но но мужчину уже не было видно. Достать его сразу мешал тонкий лед. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства происшествия. Отмечается, что на Рефтинском водохранилище существует повышенная опасность из-за теплых вод, которые сбрасываются в водоем круглогодично.

Рыбак был в 500 метрах от берега
Рыбак был в 500 метрах от берега
Фото:
Водолазы достали погибшего спустя день
Водолазы достали погибшего спустя день
Фото:

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В Свердловской области на Рефтинском водохранилище утонул рыбак, который ушел на 500 метров от берега. Водолазы нашли его спустя сутки, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «Вчера (14 декабря) днем в экстренные службы поступило сообщение от очевидцев, что на Рефтинском водохранилище мужчина шел на лыжах и провалился под лед. Он находился в полукилометре от берега. К сожалению, рыбак погиб. Только сегодня (15 декабря) днем подо льдом его обнаружили и достали водолазы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — говорится в сообщении. По словам спасателей, они прибыли на место вместе с полицией и бригадой медиков, но но мужчину уже не было видно. Достать его сразу мешал тонкий лед. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства происшествия. Отмечается, что на Рефтинском водохранилище существует повышенная опасность из-за теплых вод, которые сбрасываются в водоем круглогодично.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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