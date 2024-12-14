В Свердловской области на Рефтинском водохранилище утонул рыбак, который ушел на 500 метров от берега. Водолазы нашли его спустя сутки, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«Вчера (14 декабря) днем в экстренные службы поступило сообщение от очевидцев, что на Рефтинском водохранилище мужчина шел на лыжах и провалился под лед. Он находился в полукилометре от берега. К сожалению, рыбак погиб. Только сегодня (15 декабря) днем подо льдом его обнаружили и достали водолазы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — говорится в сообщении.
По словам спасателей, они прибыли на место вместе с полицией и бригадой медиков, но но мужчину уже не было видно. Достать его сразу мешал тонкий лед. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства происшествия. Отмечается, что на Рефтинском водохранилище существует повышенная опасность из-за теплых вод, которые сбрасываются в водоем круглогодично.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!