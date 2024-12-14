Чем известен курганец Вишняков, чья команда Team Spirit выигрывает международные турниры

Уроженец Кургана Леонид Вишняков является капитаном команды Team Spirit, которая прославилась громкими победами в киберспортивных турнирах по Counter-Strike 2 по всему миру. О том, чем известен Вишняков и как начиналась его карьера — в материале URA.RU.
Вишняков сменил много команд в начале карьеры
Леонид Вишняков (chopper) родился 4 февраля 1997 года в Кургане. В 2015 году он без всяких успехов отыграл месяц за российскую команду Enso. На следующий год chopper успел сменить восемь коллективов — Quest, Tempest, FLuffy Gangsters, Binary Dragons, NokSuKao, ANOX, ALL-IN. Осенью 2016 года Вишняков стал членом команды Vega Squadron, где отыграл два года. Накопив опыта в киберспорте Леонид влился в российскую команду Team Spirit и стал ее капитаном.
Победы курганца в международных турнирах
Вишняков в составе Team Spirit в 2023 году выиграл турнир BetBoom Dacha. Команда стала набирать вес в международных состязаниях. На следующий год команда Леонида выиграла турнир в Катовице (Польша). Игроки получили приз в 400 тысяч долларов. В состав Team Spirit в подразделении Counter Strike 2 входят россияне Борис «magixx» Воробьев, Данил «donk» Крышковец, Дмитрий «sh1ro» Соколов (в роли снайпера), а также украинец Мирослав «zont1x» Плахотя.
Награды и достижения:
- Exeedme Revolution — 1 место, 1450 долларов
- PGL Major Antwerp 2022 — 3 место, 14 000 долларов
- StarLadder CIS RMR 2021 — 3 место, 2 000 долларов
- MVK S6 — 1 место, 4000 долларов
- ESL Challenger S43 — 2 место, 2000 долларов
Победу в Шанхае chopper посвятил супруге Ларисе
Team Spirit заняла первое место на турнире Shanghai Major 2024 по компьютерной игре Counter-Strike 2, — сообщается в паблике команды в соцсети «ВКонтакте». После победы на турнире в Китае Вишняков заявил в интервью, что он очень благодарен своей команде Team Spirit.
Киберспортсмен подчеркнул, что триумф был бы невозможен без поддержки жены Ларисы. Также chopper выразил искреннюю благодарность болельщикам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!