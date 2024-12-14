14 декабря 2024

Чем известен курганец Вишняков, чья команда Team Spirit выигрывает международные турниры

Команда курганца Вишнякова Team Spirit стала лидером в мировом киберспорте
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские киберспортсмены вырвались в лидеры на турнирах
Российские киберспортсмены вырвались в лидеры на турнирах Фото:

Уроженец Кургана Леонид Вишняков является капитаном команды Team Spirit, которая прославилась громкими победами в киберспортивных турнирах по Counter-Strike 2 по всему миру. О том, чем известен Вишняков и как начиналась его карьера — в материале URA.RU.

Вишняков сменил много команд в начале карьеры 

Леонид Вишняков (chopper) родился 4 февраля 1997 года в Кургане. В 2015 году он без всяких успехов отыграл месяц за российскую команду Enso. На следующий год chopper успел сменить восемь коллективов — Quest, Tempest, FLuffy Gangsters, Binary Dragons, NokSuKao, ANOX, ALL-IN. Осенью 2016 года Вишняков стал членом команды Vega Squadron, где отыграл два года. Накопив опыта в киберспорте Леонид влился в российскую команду Team Spirit и стал ее капитаном. 

Россияне стали побеждать в киберспорте
Россияне стали побеждать в киберспорте
Фото:

Победы курганца в международных турнирах

Вишняков в составе Team Spirit в 2023 году выиграл турнир BetBoom Dacha. Команда стала набирать вес в международных состязаниях. На следующий год команда Леонида выиграла турнир в Катовице (Польша). Игроки получили приз в 400 тысяч долларов. В состав Team Spirit в подразделении Counter Strike 2 входят россияне Борис «magixx» Воробьев, Данил «donk» Крышковец, Дмитрий «sh1ro» Соколов (в роли снайпера), а также украинец Мирослав «zont1x» Плахотя.

Награды и достижения:

  • Exeedme Revolution — 1 место, 1450 долларов
  • PGL Major Antwerp 2022 — 3 место, 14 000 долларов
  • StarLadder CIS RMR 2021 — 3 место, 2 000 долларов
  • MVK S6 — 1 место, 4000 долларов
  • ESL Challenger S43 — 2 место, 2000 долларов

Победу в Шанхае chopper посвятил супруге Ларисе

Team Spirit заняла первое место на турнире Shanghai Major 2024 по компьютерной игре Counter-Strike 2, — сообщается в паблике команды в соцсети «ВКонтакте». После победы на турнире в Китае Вишняков заявил в интервью, что он очень благодарен своей команде Team Spirit.

Киберспортсмен подчеркнул, что триумф был бы невозможен без поддержки жены Ларисы. Также chopper выразил искреннюю благодарность болельщикам. 

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Уроженец Кургана Леонид Вишняков является капитаном команды Team Spirit, которая прославилась громкими победами в киберспортивных турнирах по Counter-Strike 2 по всему миру. О том, чем известен Вишняков и как начиналась его карьера — в материале URA.RU. Вишняков сменил много команд в начале карьеры  Леонид Вишняков (chopper) родился 4 февраля 1997 года в Кургане. В 2015 году он без всяких успехов отыграл месяц за российскую команду Enso. На следующий год chopper успел сменить восемь коллективов — Quest, Tempest, FLuffy Gangsters, Binary Dragons, NokSuKao, ANOX, ALL-IN. Осенью 2016 года Вишняков стал членом команды Vega Squadron, где отыграл два года. Накопив опыта в киберспорте Леонид влился в российскую команду Team Spirit и стал ее капитаном.  Победы курганца в международных турнирах Вишняков в составе Team Spirit в 2023 году выиграл турнир BetBoom Dacha. Команда стала набирать вес в международных состязаниях. На следующий год команда Леонида выиграла турнир в Катовице (Польша). Игроки получили приз в 400 тысяч долларов. В состав Team Spirit в подразделении Counter Strike 2 входят россияне Борис «magixx» Воробьев, Данил «donk» Крышковец, Дмитрий «sh1ro» Соколов (в роли снайпера), а также украинец Мирослав «zont1x» Плахотя. Награды и достижения: Победу в Шанхае chopper посвятил супруге Ларисе Team Spirit заняла первое место на турнире Shanghai Major 2024 по компьютерной игре Counter-Strike 2, — сообщается в паблике команды в соцсети «ВКонтакте». После победы на турнире в Китае Вишняков заявил в интервью, что он очень благодарен своей команде Team Spirit. Киберспортсмен подчеркнул, что триумф был бы невозможен без поддержки жены Ларисы. Также chopper выразил искреннюю благодарность болельщикам. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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