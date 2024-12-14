14 декабря 2024

Коммунальщики бросились чистить центр Екатеринбурга, но на Вайнера и Плотинке по-прежнему беда. Фото, видео

В Ленинском районе Екатеринбурга исправляют ошибки при уборке снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега в Екатеринбурге, ленинский район, улица вайнера
Такие кучи на Вайнера появляются после прохода техники, убирают их лишь спустя время Фото:

Администрация Ленинского района Екатеринбурга отреагировала на критику от URA.RU и последовавшие за ней замечания от городского руководства: снег стали вывозить активнее. Внимание на это корреспондент URA.RU обратил 15 декабря. И зафиксировал, что учтено будто бы не все.

Накануне агентство, описывая «снежные» проблемы в районах, обратило внимание, что у «Пассажа» есть покрытые льдом участки, на которых поскальзываются взрослые с детьми. За сутки ситуация особенно не поменялась. А на главной пешеходной улице — Вайнера — все так же портили вид снежные кучи, сформировавшиеся после прохода техники (к вечеру их убрали).

Уборка снега в Екатеринбурге
Кучи снега на в целом вычищенной Плотинке
Фото:

Подземные переходы на Вайнера такие же скользкие, а снег все так же сваливают к перилам. Для гостей города впечатления не из приятных (местные привыкли). Проблемы остаются и на улице 8 Марта — там снег местами не убран с обочин, а пешеходные дорожки заметает.

Плотинку — лицо Екатеринбурга — хоть и прибрали, кучи в отдельных местах сохраняются. А на Хохрякова снежная каша за сутки исчезла: улица плотно вычищена спецтехникой. Остатки снега с тротуаров убрали не до конца (где-то есть прямо кучи), валы на обочинах ликвидировали.

Фурманова и Большакова техника зачистила еще вчера. Сегодня рабочие убирали остатки льда с тротуаров. Повсюду заметны кучки сколотого льда. На обочинах снег есть, как и вчера.

На Малышева его практически нет (на проезжей части), состояние тротуаров местами по-прежнему оставляет желать лучшего. Пересечение с Вайнера отполировано.

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Администрация Ленинского района Екатеринбурга отреагировала на критику от URA.RU и последовавшие за ней замечания от городского руководства: снег стали вывозить активнее. Внимание на это корреспондент URA.RU обратил 15 декабря. И зафиксировал, что учтено будто бы не все. Накануне агентство, описывая «снежные» проблемы в районах, обратило внимание, что у «Пассажа» есть покрытые льдом участки, на которых поскальзываются взрослые с детьми. За сутки ситуация особенно не поменялась. А на главной пешеходной улице — Вайнера — все так же портили вид снежные кучи, сформировавшиеся после прохода техники (к вечеру их убрали). Подземные переходы на Вайнера такие же скользкие, а снег все так же сваливают к перилам. Для гостей города впечатления не из приятных (местные привыкли). Проблемы остаются и на улице 8 Марта — там снег местами не убран с обочин, а пешеходные дорожки заметает. Плотинку — лицо Екатеринбурга — хоть и прибрали, кучи в отдельных местах сохраняются. А на Хохрякова снежная каша за сутки исчезла: улица плотно вычищена спецтехникой. Остатки снега с тротуаров убрали не до конца (где-то есть прямо кучи), валы на обочинах ликвидировали. Фурманова и Большакова техника зачистила еще вчера. Сегодня рабочие убирали остатки льда с тротуаров. Повсюду заметны кучки сколотого льда. На обочинах снег есть, как и вчера. На Малышева его практически нет (на проезжей части), состояние тротуаров местами по-прежнему оставляет желать лучшего. Пересечение с Вайнера отполировано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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